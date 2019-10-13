Полиция задержала 61-летнюю принцессу Бельгии в Лондоне за поддержку экоактивистов

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Принцесса Бельгии
Принцесса Бельгии / dhnet.be

Британские правоохранители арестовали бельгийскую принцессу Марию Эсмеральду, которая участвовала в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади.

Об этом Эсмеральда сообщила в своем микроблоге в твиттере. Представительница королевской семьи выразила поддержку экодвижению Extinction Rebellion, которое проводит по всему миру демонстрации из-за бездействия по вопросам климата.

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Сегодня вместе со многими другими протестующими я была арестована и удержана под стражей. Чрезвычайная климатическая ситуация требует от всех нас давления на правительства, чтобы они действовали в срочном порядке,
– заявила принцесса Бельгии.

Цель забастовок экоактивистов – привлечь внимание общественности к проблеме изменения климата. Они требуют, чтобы власти объявили чрезвычайное климатическое положение.

Как пишет издание Metro, принцессу Бельгии сопроводили в фургон полиции и держали там около пяти часов.

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Скандал Королівська сім'я Лондон
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