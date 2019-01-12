Полиция задержала брата Меган Маркл за вождение в нетрезвом состоянии: неожиданные подробности

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Томас Маркл-младший,
Томас Маркл-младший, / Image: Ian Vogler / DAILY MIRROR

Родной брат герцогини Сассекской Томас Маркл-младший, которого арестовали в январе 2017 его после пьяной драки, во время которой он угрожал своей девушке пистолетом, в который раз имеет проблемы с законом.

Об этом сообщает британское издание Mirror.

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В пятницу, 11 января, утром полиция штата Орегон арестовала 52-летнего брата Меган Маркл за вождение машины в нетрезвом состоянии. Правоохранители конфисковали автомобиль родственника герцогини Сассекской, а его отправили в вытрезвитель Pass Sobering Center.

Добавим, что Томас Маркл-младший решил жениться на своей подруге Дарлин Блаунт в марте 2019 года и намерен пригласить на свою свадьбу Меган и ее мужа принца Гарри.

Брат Меган Маркл и его будущая жена / The Daily Mail

К слову, Меган Маркл не приглашала Томаса на свою королевскую свадьбу, но старший брат имеет надежду, что его женитьба наконец объединит Меган с семьей.

принц гаррі меган маркл
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Теги: LifeStyle Скандал Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 канал
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