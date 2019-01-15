"Полина и тайна киностудии": что известно про фильм с Жаном Рено и когда стоит ждать премьеру

Приключенческая фэнтезийная лента "Полина и тайна киностудии" режиссера Олиаса Барко уже совсем скоро удивит своих поклонников. 27 июня 2019 во всех кинотеатрах страны состоится долгожданная премьера ленты, создателями которой стали представители Франции, Бельгии и Украины.

Производством новой кинокартины занялась украинская студия Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, а также иностранная студия WILD TRIBE FILMS. В прокат же выпустит фильм компания Ukrainian Film Distribution. Кроме именитого французского режиссера, съемками фильма занялся лауреат премии "Сезар" – оператор Тьерри Арбогаст. Композитор ленты стал Дмитрий Шуров (Pianoбой).

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Главные роли в фильме исполнили звезды мировой величины: Жан Рено ("Леон"), Виржини Ледуаэн ("Пляж"), Эдуар Бэр ("Астерикс и Обеликс"), Северия Янушаускайте ("Вавилон-Берлин"), а также украинские актеры и актрисы Полина Артеменко и Василий Вирастюк. Съемки фэнтези "Полина и тайна киностудии" происходили в Украине осенью 2015 года, где основной съемочной локацией стала киностудия FILM.UA и ее натурная площадка.



Съемочная команда презентовала постер фильма "Полина и тайна киностудии" / Пресс-служба

Что касается сюжета фильма, то в нем покажут историю главной героини Полины, которая ничего не знает о своем прошлом и родителях. Всю жизнь она живет с плохой тетей и двоюродным братом, которые планируют избавиться от девочки в день ее же рождения. Все ради того, чтобы получить таинственное наследство – киностудию. Удастся ли Полине узнать свое прошлое и убежать от злых родственников – узнаем уже этим летом.

Напомним, легендарный французский актер Жан Рено недавно снялся в еще одном украино-французском фильме "Последний шаг". Создатели ленты, в частности, режиссер Филипп Ильенко обещал, что фильм выйдет на большие экраны в 2019 году.