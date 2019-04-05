Политический стиль: как одежда кандидатов повлияла на результаты голосования

Претенденты на главный пост в стране делают все, чтобы получить голоса избирателей. Речь идет не только об их поступках – они пытаются вызвать у электората ассоциации, которые на подсознательном уровне подтолкнули сделать "правильный" выбор.

Как внешний вид и одежда могут повлиять на избирателя рассказала 24 каналу эксперт по этикету и протоколу, основатель Etiqette School Наталья Адаменко.

Исправить ошибки прошлого

Накануне президентских выборов 2014 года знакомая рассказывала, что на ее выбор повлияли ... туфли одного из кандидатов. После освобождения из тюрьмы Юлия Тимошенко на сцене Майдана появилась в инвалидной коляске, но обута была в туфли на высоких каблуках. Тогда такой опрометчивый "модный" шаг стоил ей несколько процентов драгоценного рейтинга. В целом, политика часто обвиняли в любви к слишком пестрой одежде: платье с кружевом на спине, украшения от модных домов с их эмблемами, высокие каблуки. Мол, она обложка модного глянца.

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С тех пор многое изменилось, в том числе и стиль одежды Юлии Владимировны. Политик учла ошибки прошлого: в последнее время ее стиль взвешенно-деловой. Сегодня она уже не надевает в парламент юбки, плотно обтягивающие бедра, или украшения от известных кутюрье.



Коса Юлии Тимошенко во многих украинцев ассоциировалась с успехом

В последнее время Юлия Тимошенко изменила стиль и одевается более сдержанно – белый верх, темный низ. Единственное, что бы я ей посоветовала – не менять прическу. Понимаю, новой прической она хотела сказать – я не такая, как была раньше, я – современная. Считаю, если бы она оставила косу, выиграла бы выборы. Когда она заплетала косу, известные мировые кутюрье делали аналогичные прически моделям, которые выходили на подиум. Коса стала визитной карточкой Украины. И если бы она снова начала носить косу, то показала бы, что с одной стороны изменилась – поведением, вещами, обещаниями, а с другой – все еще ассоциировалась бы с Украиной. Коса – это Украина,

– рассуждает Наталья Адаменко.

ГАРАНТировать стиль

По мнению экспертов, на рейтинг Петра Порошенко негативно влияет его стиль. К сожалению, внешний вид гаранта часто оставляет желать лучшего. Такой вывод делают не только эксперты, но и обычные украинцы, которые внимательно следят за его стилем.

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Костюмы, которые плохо на нем выглядят, грязь на одежде, сбитая и растоптанная обувь с пряжками – это лишь маленькая доля претензий к стилю Петра Алексеевича. Конечно, он не должен быть модным. Политик не может позволить себе быть обложкой модного глянца или иконой стиля, у него совсем другая миссия, однако он обязан хорошо выглядеть, особенно, когда речь идет о международных визитах.

В оправдание президента кто-то скажет – у него нет времени на такие мелочи. Но есть команда, которая должна за всем этим следить. Их обязанность – следить, чтобы президент выглядел идеально. Собственно, он бы сам чувствовал себя гораздо увереннее, зная, что одет как нужно. Да, у него нестандартная фигура, но есть индивидуальный пошив. При его статусе можно вызвать к себе тех, кто сошьет так, что все будет сидеть на нем идеально,

– говорит эксперт по этикету и протоколу.



Одежда первого лица страны должна быть идеальной

"Сегодня все читают критику в адрес его костюмов, ботинок. И вся эта критика откладывается в памяти украинцев. Мало того, что у нас война, дорогая коммуналка, газ, так еще и выглядит Петр Алексеевич, мягко говоря, не очень удачно. Особенно, когда он летит куда-то за границу, где встречается с коллегами, одетыми по правилам высокого дресс-кода. Даже сами того не желая, мы их сравниваем, и это сравнение не в пользу нашего президента", – говорит Наталья Адаменко.

ЗЭ стиль

Анализируя стиль Владимира Зеленского, эксперт проводит параллель с Дональдом Трампом, который иногда делает что-то, чтобы привлечь к себе внимание среднего и немного низшего классов американцев. Таким образом он держит свой электорат. Общеизвестно – американцы в своем большинстве неприхотливы. Им нравится все проще – джинсы, футболки и тому подобное. Даже в дипломатии есть такое выражение – американизм, то есть нечто немножко упрощенное.

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Владимир Зеленский делает так же. Из чего напрашивается вывод – он неплохой ученик. Стоит вспомнить сериал "Слуга народа", где Владимир Александрович очень изысканно одет. Зато в жизни он часто появляется на публике в неформальной одежде: футболках, свитерах и тому подобное.



Своей одеждой Владимир Зеленский хочет получить голоса не только молодежи

Владимир Зеленский с одной стороны в галстуке в киноленте "Слуга народа", с другой – в футболке на встрече с представителями бизнеса. Изменяя свой стиль, он как бы говорит – я серьезный, но такой простой, ведь одеваюсь как вы все. Когда женщины старшего возраста видят его в кофточке, то ассоциируют с сыном или внуком. Мол, он не такой, как другие богачи, которые одеты в костюмы. Это весьма неплохой пиар-ход. Его стиль соответствует нескольким электоральным группам – бабушки и молодежь. И все они пошли и проголосовали за него,

– добавляет Наталья Адаменко.

Итак, политик должен быть безупречным. Это касается не только его поступков, но и внешнего вида: даже маленькие и незначительные, на первый взгляд, ошибки могут вернуться политическими потерями.