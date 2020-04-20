Поливальный понедельник 2020: традиции празднования

После светлого праздника Пасхи, на следующий день украинцы отмечают Поливальный понедельник. В 2020 году он приходится на 20 апреля. В этот день принято поливать друг друга водой. Об особенностях празднования Поливального понедельника – читайте дальше.

Поливальный понедельник открывает Светлую неделю. В славянские времена у каждого дня было свое название: понедельник назывался поливальным, вторник – купалища, среда – хороводница, четверг – навский день, пятница – прощенная, суббота – хороводница, воскресенье – поминальное.

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Еще испокон веков обливание водой имело особое значение. Считается, что после Пасхи вода становится целебной и приносит счастье. Вода прогоняет плохую энергию и злые силы. Обливание связывают с духовным весенним очищением от всего злого и плохого.



Традиции Поливального понедельника

Наши предки верили, что в понедельник водой можно даже вылечить различные болезни. Поэтому водой после Пасхи поливали скот, птицу и пчел с ульями.

На Полесье когда-то считали, что если облить хозяйку в этот день, то ее корова будет давать больше молока. Также в этот день там принято ходить на могилы к усопшим родственникам. На Слобожанщине второй день Пасхи называют еще днем ​​Богородицы. В этот день есть старый обычай давать милостыню нуждающимся.

На Гуцульщине, если же девушка не хотела, чтобы ее обливали водой, но проявляла симпатию к парню, то она должна была подарить ему самую красивую писанку. В некоторых регионах существует обычай, что дети идут к крестным родителям, а те готовят для них подарки.



Поливальный понедельник в различных регионах Украины

Существует поверье, что когда парень и девушка будут хорошо облиты водой в Пасхальный понедельник, значит будет обильно полита и земля, а это значит хороший урожай. Также существует обычай обливать водой девушек, которые хотят выйти замуж. Если парень обольет девушку в Поливальный понедельник, то она обязательно выйдет замуж за любимого в этом году. Поливать в этот день могут не только парни девушек, но и обычных прохожих.

К Поливальному понедельнику больше всего готовятся в больших городах, больше всего в Западной Украине. К примеру, во Львове уже несколько лет молодежь собирается на площади Рынок и обливаются "стенка на стенку".



Поливальный понедельник во Львове

Для удобства у городской ратуши есть зоны, где можно набрать воду, а также так называемая "сухая зона". Там участники действа могут переодеться и подсушиться. Однако в этом году все мероприятия отменены по всей стране в связи с карантином.