"Поля, беги": 23-летняя русская невеста Джонни Деппа сбежала от него

После того, как голливудского актера Джонни Деппа застукали в объятиях 23-летней россиянки Полины Глен, девушка начала скрываться от журналистов и папарацци. Для этого вероятная невеста звезды фильма "Пираты Карибского моря" выехала из особняка артиста в Лос-Анджелесе, где она жила последние месяцы, и вернулась в Россию.

Так, 23-летнюю возлюбленную Джонни Деппа застали в Санкт-Петербурге, где она живет в родительском доме. Об этом сообщает издание Mirror.

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Когда отец Полины Геннадий Глен увидел журналистов, то закричал: "Поля, беги!". Также в коротком комментарии 51-летний отец девушки отметил, что давно знает о связи дочери с 55-летним Джонни Деппом.

Я не могу с вами общаться без разрешения Полины. Ее личная жизнь – это ее личное дело, поэтому я не могу рассказать вам об этом,

– добавил он.

Что известно о романе Джонни Деппа с Полиной Глен?Джонни Депп после длительных скандалов и судебных тяжб с экс-женой Эмбер Херд таки решился на новый роман. Его избранницей неожиданно стала россиянка Полина Глен, которая моложе его на 32 года.



Известно, что Полина родилась в Санкт-Петербурге, но в течение последних двух лет проживает в США, где работает гоу-гоу танцовщицей. Отмечается, что Глен и Депп познакомились на вечеринке, однако тогда девушка не узнала известного актера. Подруга россиянки рассказала, что сейчас Джонни планирует поехать в Россию, чтобы познакомиться с семьей любимой и сделать ей предложение.

Что известно о разводе Эмбер Херд и Джонни Деппа?Звездные супруги прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной их развода стало заявление актрисы о домашнем насилии. После скандальной судебной тяжбы актриса смогла отсудить у экс-мужа семь миллионов долларов, которые пообещала отдать на благотворительность. После развода Джонни Депп дал интервью британскому журналу GQ. В нем актер рассказал, что никогда совершал надругательство над своей экс-супругой и в будущем не намерен связывать свою жизнь с любой другой женщиной. Впоследствии он начал собирать доказательства своей невиновности перед бывшей женой.