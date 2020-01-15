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Полякова, Осадчук и Галыгин появились в первом тизере украинской комедии "Свидание в Вегасе"

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Оля Полякова в фильме "Свидание в Вегасе" / Пресс-служба

Новая украинская комедия "Свидание в Вегасе" с Олей Поляковой в главных ролях уже готова ворваться на большой экран. К вашему вниманию – дистрибьютором фильма представлен первый тизер романтической ленты.

На ютуб-канале дистрибьютора "Вольга Украина" появился первый тизер украинской романтической комедии "Свидание в Вегасе". Премьера фильма запланирована на 5 марта, поэтому, поскольку до релиза осталось меньше двух месяцев, создатели подогревают интерес короткими промороликами.

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По сюжету, двое менеджеров соперничающих рекламных агентств, Артем и Оксана, летят в Лас-Вегас подписывать контракт с важным клиентом. Однако их планы неожиданно меняются после того, как их снимают с рейса. Теперь путешествие Артема и Оксаны превращается в непредсказуемый road trip, во время которого зажигательному дуэту придется пройти преследования американской полиции, и блэкджека, и конечно же, их ожидают романтические приключения.

Что интересно, съемки фильма "Свидание в Вегасе" проходили не только в Украине. Немало сцен было отснято в пустынях Невады, что в США. А операторскую работу выполняла команда, которая раньше снимала клипы для таких популярных американских исполнителей, как Ламар и Tyga.

Режиссером ленты выступил Сергей Уэйн, продюсером Станислав Тиунов, а сценаристом Александр Щур. Кроме Ольги Поляковой главные роли исполнили Марина Дьяконенко, Никита Бычков-Андриевский, Владимир Остапчук, Михаил Кукуюк, Вадим Галыгин, Вова во Львова и Эрик Робертс.

Свидание в Вегасе: трейлер к комедии смотреть онлайн

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Новости LifeStyle Оля Полякова
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