Полмиллиона долларов за вечеринку: Меган Маркл поразила расходами в Нью-Йорке

Герцогиня Сассекская перед родами решила нарушить королевское правило и устроить шумную вечеринку в Нью-Йорке. На так называемый baby shower Меган Маркл пригласила звездных подруг. Однако такие посиделки обошлись королевской чете в немалую копейку.

Как сообщает The Daily Mail, вечеринка состоялась 19 февраля. Беременная Меган Маркл хотела не привлекать внимание СМИ, пригласив своих звездных подруг в отель The Mark в Нью-Йорке. Однако журналисты ожидали появления герцогини Сассекской, поэтому смогли сфотографировать звездных гостей вечеринки.

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В частности, на baby shower Меган Маркл пришли Серена Уильямс, Амаль Клуни, Джессика Малруни, Маркус Андерсон. Кроме этого, гости праздника вместе с герцогиней отдохнули в одном из фешенебельных заведений Нью-Йорка – ресторане The Polo Bar. Такое празднование обошлось королевской чете в немалую сумму.



Меган Маркл в Нью-Йорке / Getty Images

По подсчетам западных СМИ, сумма достигала полумиллиона долларов. Беременная Меган Маркл летала из Лондона в Нью-Йорк частным самолетом, который стоит минимум 125 тысяч долларов. Кроме этого, останавливалась герцогиня в лучшем номере дорогого отеля, стоимость которого достигает 75 тысяч долларов за ночь. Учитывая, что было угощение звездных гостей и охрана, которая сопровождала Меган повсюду, то сумма, потраченная экс-актрисой, составляет более 430 тысяч долларов.

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Такие расходы не на шутку взволновали британцев, которые ежемесячно платят налоги в Королевский фонд. Следовательно Кенсингтонский дворец уже прокомментировал дорогую поездку жены принца Гарри. По их данным, визит в США был частным, поэтому Меган Маркл не потратила ни цента из королевских счетов. Представители Ее Величества намекнули, что расходы взяли на себя состоятельные подруги Меган Маркл, которые пригласили ее в Нью-Йорк. Вероятно, это были теннисистка Серена Уильямс и юрист Амаль Клуни.



Амаль Клунии на вечеринке Меган Маркл / Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл впервые станут родителями в апреле 2019 года. Инсайдеры утверждают, что это "будет двойная проблема", ведь, по их словам, герцогиня родит двойняшек. Пока же королевская семья не рассекречивает такой информации, а королевская чета Гарри и Меган готовятся к очередной международной поездке. Уже 23 февраля герцоги Сассекские совершат 2-дневную поездку в Марокко.