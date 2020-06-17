Знаменитая британская модель Деми Роуз взбудоражила сеть новым эротическим кадром. Звезда предстала перед камерой полностью обнаженной и показала соблазнительное тело.

Красавица выложила фотографию на личной странице в инстаграме. 14-миллионная аудитория подписчиков не обошла вниманием новую публикацию и оставила более двух с половиной тысяч комментариев со словами восхищения.

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Деми Роуз позировала, сидя спиной к камере. Она была полностью обнаженной, что сделало снимок невероятно сексуальным. Видно, что ее длинные волосы уложены в легкие локоны и забраны в сторону.

Деми является одной из самых откровенных девушек в современном модельном бизнесе. Она не боится позировать в пикантном наряде или топлес, демонстрируя свои пышные формы.

В воздухе видим много негативной пленки к фотоаппарату. Именно этот элемент добавил фотографии особого шарма и сделал ее еще более эффектной.

Деми Роуз позировала топлесс / Instagram / @demirose

Модель обожает фотографироваться в обнаженном виде. Предлагаем посмотреть несколько фото, на которых она продемонстрировала всю красоту и привлекательность своего тела.

Сексапильная Деми Роуз / Instagram / @demirose

Деми Роуз показала обнаженную грудь в ванной с цветами / Instagram / @demirose



Деми Роуз позировала полностью обнаженной / Instagram / @demirose