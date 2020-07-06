50-летняя британская супермодель не перестает удивлять мир смелыми и откровенными решениями. Наоми Кэмпбелл снялась для рекламной компании итальянского модного дома Valentino в метро. Чтобы привлечь внимание к коллекции сумок, знаменитость полностью обнажилась.

Сейчас культовая модель Наоми Кэмпбелл появляется на самых престижных модных показах и обложках фэшн-глянцев. И каждое ее появление вызывает настоящий резонанс в мировой индустрии. Кампейн, результаты которого она показала в инстаграме, уже наделал шума в сети.

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50-летняя Наоми Кэмпбелл стала лицом модного дома Valentino и обеспечила популярность коллекции сумок собственной фигурой. Звезда полностью обнажилась в метро Нью-Йорка, чтобы не отвлекать внимание от стильного аксессуара. Именно им она прикрыла грудь и другие интимные зоны своего потрясающего тела.

На одном из фото модель босиком позировала в пустом вагоне метро. На другом – ждала на платформе, эротично расставив ноги ради баланса на цыпочках. На последнем кадре Наоми Кэмпбелл позировала сидя в кресле.

Стоит отметить, что супермодель чрезвычайно тщательно относится к мерам безопасности во время пандемии коронавируса и появлялась в публичных местах только в защитном костюме, маске, перчатках и очках. Поэтому сеть шокировала радикальная смена ответственного отношения Наоми Кэмпбелл относительно COVID-19. Фолловеры не скрывали своего удивления и в комментариях интересовались, как она решилась на такую смелую съемку.

Однако для издания Page Six представитель бренда Valentino подтвердил, что эти фото были опубликованы сразу после съемки. На самом деле звезда появлялась обнаженной в метро еще в 2019 году до пандемии.