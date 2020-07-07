Популярная украинская певица TAYANNA ошеломила поклонников результатом новой фотосессии. Звезда снялась для мужского глянца и предстала перед камерой полностью обнаженной.

TAYANNA стала героиней нового выпуска digital журнала для мужчин XXL. Во время фотосессии она предстала перед камерой полностью обнаженной и в пикантных нарядах, которые подчеркивали ее соблазнительные формы. Кадры эротической съемки опубликовали на сайте издания.

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TAYANNA является одной из самых привлекательных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она неоднократно хвасталась стройной фигурой во время концертов или в видеоклипах. Однако последняя фотосессия с участием звезды произвела фурор в сети.

Знаменитость предстала перед камерой, демонстрируя обнаженное тело. Обольстительные образы добавляли снимкам сексуальности. Артистка не побоялась показать свои прелести и завела сеть чрезвычайно горячими фотографиями. Там, где звезда была полностью обнаженной, она прикрыла интимную зону цветком, а грудь – руками.



TAYANNA на digital обложке журнала XXL / Фото: xxl.ua

В откровенном интервью исполнительница отметила, что сегодня женщина должна уметь чувствовать свою красоту. Она отметила, что своей нежностью женщины меняют мир, создают красоту вокруг. Нужно работать над своим внутренним и внешним миром, чтобы быть примером для детей, поклонников и даже для тех, кто не любит себя.

Я, как и многие женщины, ежедневно устраиваю свою жизнь, становлюсь сильнее и открытее,

– призналась TAYANNA.



Обнаженная TAYANNA позировала в эротической фотосессии / Фото: xxl.ua



Певица TAYANNA похвасталась обнаженными ягодицами / Фото: xxl.ua



Обнаженная TAYANNA / Фото: xxl.ua