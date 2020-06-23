Украинская исполнительница MamaRika ошеломила поклонников откровенным фото. Она обнародовала фотографию, на которой позирует полностью обнаженной. Рядом с артисткой был ее муж, который нежно обнимал любимую.

Певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) на личной странице в инстаграме распространила эротический кадр с мужем, юмористом и ведущим Сергеем Середой. Этот снимок влюбленные сделали во время свадебного путешествия в Таиланд, которое состоялось еще до начала карантина.

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Интимный кадр супругов взбудоражил сеть. Пара чувственно позирует в белой постели. Гостиничный номер с видом на невероятно красивую природу создал особую, страстную атмосферу для фотосессии.

MamaRika сидит топлесс перед мужем и с закрытыми глазами наслаждается поцелуями любимого в спинку. У нее мокрые волосы, что придает образу еще большего обаяния. На лице артистка сделала легкий макияж с акцентом на губах.

Немного вечернего вам в ленту. За окном дождь, поэтому настроение соответствующее. Любите, потому что только это имеет смысл,

– написала в публикации певица.

Певица MamaRika с супругом / Instagram / @mamarika_official