Полностью голая Эмили Ратаковски протестовала против скандального закона: детали

Волна протестов прокатилась в Голливуде, так как в штате Джорджия приняли "закон о сердцебиение", согласно которому женщинам запрещается делать аборты на сроке больше, чем шесть недель. На такое решение уже отреагировали немало звезд, среди которых – сексапильная модель Эмили Ратаковски. Сделала она это, полностью обнажившись перед камерой.

Что известно о скандальном законе

7 мая в штате Джорджия губернатор Брайан Кемп подписал резонансный закон. Документ, который вступит в силу уже 1 января 2020 года, не получил желаемой поддержки, а наоборот возмутил общество.

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Согласно тексту документа, плод считается физическим лицом, а женщина, которая решилась на аборт – убийцей. Следовательно, если мать не хочет рожать ребенка, ее могут наказать пожизненным заключением и даже присудить ей смертную казнь. Не удастся делать аборт и за пределами штата: за это жительнице Джорджии грозит заключение сроком до 10 лет.

В то же время похожий закон приняли и сенаторы американского штата Алабама. Там будут отбывать наказание все женщины, которые захотели сделать аборт. За законопроект проголосовали 25 политиков, которые сделали исключение только для тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Документы сразу же спровоцировали протесты в США.



Женщины выходят на протесты в костюмах из сериала "Рассказ служанки" / Getty Images

Реакция Эмили Ратаковски

На такие резонансные законы уже отреагировали знаменитости. Так, Алисия Милано призвала женщин отказаться от интима, а актриса Эван Рэйчел Вуд предложила ввести обязательную вазэктомию для мужчин. Не стояла в стороне и знаменитая модель Эмили Ратаковски. Она решила полностью оголиться, оставив на интимном месте листок. К сексапильному фото манекенщица добавила сообщение, в котором высказала свое мнение относительно скандального закона.

"На этой неделе 25 старых мужчин проголосовали за запрет на аборт в Алабаме даже в случаях инцеста и изнасилования. Эти люди при власти навязывают свою волю женщинам, чтобы поддерживать патриархат и увековечивать промышленный комплекс тюрем. Так они не дают женщинам с низкими экономическими возможностями иметь право выбора: рожать или нет... Это касается социального класса и расы и является прямым нападением на фундаментальные права человека, которых заслуживают женщины в США. Наши тела – это наш выбор", – заявила Эмили Ратаковски.

Фото обнаженной звезды стало своеобразным знаком протеста против резонансного закона. Эмили Ратаковски, которая давно призывает женщин не стесняться своего тела и при желании демонстрировать его красоту, призвала разрушать касающиеся женщин стереотипы и непонятные ограничения.