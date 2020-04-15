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Полностью обнаженная и с гитарой в руках: Дуа Липа позировала в пикантной фотосессии для глянца

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Певица Дуа Липа / Фото: Elle

Известная британская певица Дуа Липа снялась в пикантной фотосессии и украсила обложку популярного глянца Elle.

24-летняя знаменитость умеет поражать поклонников. Артистка позировала в эротической фотосессии, где похвасталась обнаженным телом. Вокруг ее личности возник настоящий ажиотаж. Фанаты активно обсуждают результат такой съемки и распространяют пикантные кадры.

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На страницах журнала Дуа Липа предстала в довольно откровенных и оригинальных образах. Видим ее в прозрачном бельевом платье на тонких бретелях. Наряд состоит из черного бюстгальтера, ниже есть красная кружевная вставка и нежно-голубая юбка. Сексуальности добавляет высокий разрез и открытая спина.

Волосы певицы окрашены в два цвета: снизу черный, а сверху – в белый. На лице сияет нюдовый макияж с акцентом на глазах, а шею украшает длинная белая подвеска.


Дуа Липа на обложке журнала Elle / Фото: Elle

Второй образ Дуа Липы еще откровеннее. Она предстала перед камерой полностью обнаженной, а интимные зоны прикрыла разноцветной гитарой.


Оголенная Дуа Липа с гитарой в руках / Фото: Elle


Дуа Липа в бельевом платье / Фото: Elle


Певица Дуа Липа позировала в эротической фотосессии для глянца / Фото: Elle

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle
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