Популярная телеведущая вернулась к работе и все чаще показывает кадры со съемочной площадки. Катя Осадчая игриво позировала в легком полосатом костюме, который непременно пригодится в летнем гардеробе.

Если раньше семейные вечера звездные супруги проводили дома, то с ослаблением карантина – на работе под прицелом камер. Похоже, съемки изрядно вдохновляют пару, ведь телеведущие с радостью делятся с фолловерами закулисными кадрами со съемок. Катя Осадчая на личной странице в инстаграме показала очередной стильный образ.

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Летний образ Кати Осадчей

Перед камерой знаменитость появилась в легком наряде, который станет идеальным образом в жаркий летний день. На ней светло-голубой полосатый костюм свободного кроя. Широкие брюки и рубашка размера оверсайз хоть и скрыли стройное тело ведущей, однако позволили ей чувствовать себя комфортно. Изюминку look Кате Осадчей добавило откровенное декольте, которое акцентировало на ее хрупкости.

Образ звезда дополнила светлыми балетками. Неотъемлемым элементом стала яркая косынка, которой Осадчая собрала легкие локоны назад. Идеальным был и макияж знаменитости, однако ее главный аксессуар – искренняя улыбка.

Катя Осадчая в полосатом костюме / Фото Instagram / @kosadcha

Катя Осадчая в полосатом костюме / Фото Instagram / @kosadcha