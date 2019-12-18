Половина украинцев верит в Святого Николая: результаты социологического опроса

2019 украинцы надеются на чудо больше, чем в прошлом году. По результатам группы "Рейтинг", уровень уверенности населения в существовании Святого Николая вырос по сравнению с 2018 годом. Больше всего в Чудотворца верят на Западной Украине.

В этом году украинцы больше настроены на новогоднее празднование. Такой вывод можно сделать на основе результатов опроса социологической группы "Рейтинг". Они свидетельствуют, что значительный процент украинцев (76%) придерживаются традиции дарить подарки на День Святого Николая. Эти показатели самые высокие на Западе.

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Также половина опрошенных призналась социологам, что верят в существование Святого Николая. Их количество выросло по сравнению с 2018 на 7%. На Западе 58% респондентов убеждены в истинности Святого Николая. В Деда Мороза украинцы верят меньше, всего лишь 31%, в прошлом году верили 25%. Считается, что в Деда Мороза больше верят жители юга, горожане, женщины, молодые и обеспеченные украинцы.

На Западе любимым праздником называют Рождество, в то время как в Центре и на Востоке больше ждут Нового года. Что касается елки, то население предпочитает живое дерево в своих домах. Однако положительная динамика наблюдается в отношении к искусственной елке, если сравнивать с прошлогодними показателями. Социологический опрос проводили в период с 5 по 8 декабря среди двух тысяч респондентов в возрасте от 18 лет.