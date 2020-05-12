Польша хочет открыть границы для туристов из отдельных стран: кто сможет поехать туда в отпуск

Правительство Польши размышляет над тем, чтобы открыть свои границы для иностранных туристов летом в этом году. Там рассматривают два варианта возможных ситуаций.

Управление Польши хочет открыть границы страны для туристов из отдельных стран, в которых эпидемическая ситуация под контролем. Они смогут прибыть в страну летом. Об этом сообщает издание RMF24.

Читайте также: Какие страны открыли границы: список

Существует два варианта развития событий относительно открытия границ. Первый предусматривает возможность приезда в Польшу в июле и августе иностранцев из стран, где наименьшее количество людей, инфицированных коронавирусом. Также это касается государств, в которых тестирование на COVID-19 применяется наиболее широко. Например, прием туристов из Германии.

Второй вариант касается тех людей, которые хотят приехать в Польшу без карантина и за несколько дней до прибытия делают тест на коронавирус.

Поскольку сегодня мы говорим о том, что в случае сезонных или трансграничных работников, мы должны дать им возможность приезда без карантина, то такого рода решение, если эпидемическая ситуация это позволяет, было бы, безусловно, хорошим вариантом для туризма и, конечно, мы будем говорить о нем,

– отметила Ядвига Емилевич – вице-премьер по развитию, который отвечает в правительстве за туризм.

Она отметила, что ход событий будет зависеть от ситуации внутри страны, однако такие варианты могут спасти гостиничную сферу Польши.

Отметим, по состоянию на 12 мая в Польше зафиксировали 16 561 случай коронавирусной болезни и 827 смертей от нее. Удалось выздороветь 6 131 больному.