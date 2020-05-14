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Получила гораздо больше, чем потеряла, – Регина Тодоренко о скандале с насилием

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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Instagram / @reginatodorenko

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, недавно попала в громкий скандал с собственными высказываниями о домашнем насилии, где оправдывала абьюзеров. Эти слова получили немалый резонанс в сети и лишь через несколько недель после нападок она дала откровенное интервью о том, что случилось.

После скандала Тодоренко извинилась в сети, впрочем травли в соцсетях так и не прекратились. Впоследствии за нее вступился ее муж Влад Топалов, однако в несколько агрессивной форме, и уже после пережитых эмоций Регина взялась за создание документального фильма о домашнем насилии. Об этом сообщает 24 канал.

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13 мая в издании Meduza появилось интервью, в котором она призналась, что даже благодарна случившейся ситуации. Ведь именно так она глубже и лучше узнала о теме домашнего насилия, в которой никогда особенно не разбиралась.

"Пусть так криво изначально, но мне этот шанс изменить мир теперь выпал. Я не считаю это наказанием, я считаю это реальной возможностью сделать что-то действительно стоящее. В итоге я рада. Я могла бы, получив этот удар, этот хейт, убедить себя, что я сама во всем виновата, запереться дома, отключить телефоны и плакать, плакать, плакать. Но, слушайте, что толку, если бы я сидела сейчас и рыдала: ох, я такая бедная, столько всего на меня свалилось, пожалейте меня. Я бы просто утонула в слезах и все. Я так не делаю. Это не мой метод. Я умылась, встала, пошла и спросила: "Что я могу сделать, чтобы исправить свой косяк, что я могу сделать, чтобы помочь тем, кого обидела, и тем, кто нуждается в помощи?"– рассказала Регина Тодоренко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья! После моего фильма количество обращений в центры защиты жертв домашнего насилия увеличилась в 5-7 раз. Фонды не справляются с наплывом обращений - не хватает психологов, юристов и других кадров для помощи пострадавшим. Это еще раз доказывает огромный масштаб проблемы домашнего насилия. Я уже перечислила средства в фонд НАСИЛИЮ.НЕТ, с которым сотрудничаю и с которым мы разрабатываем специальное приложение, в котором будет кнопка вызова помощи. Если у вас есть возможность помочь фонду, то то вы можете перейти по ссылке у меня в шапке профиля и сделать своё пожертвование с помощью карты. Любая копейка - уже помощь. Если фонд НАСИЛИЮ.НЕТ соберёт больше средств, чем ему сейчас необходимо, он перераспределит деньги по другим кризисным центрам по всей стране. Поможем людям, которым сейчас гораздо хуже, чем нам. Спасибо и берегите себя! #насилиюнет #регинатодоренко

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

 

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Относительно рекламных брендов, которые разорвали с ней контракты после скандала, она не жалеет, что так случилось. Ведь опыт, который она получила, является ценнее, чем потерянные миллионы.

Получила гораздо больше, чем потеряла. Пусть большой ценой. Пусть ценой денег. Да, но зато я получила ответы на свои вопросы, которые меня мучили 30 лет. И я надеюсь, что ответы получили и другие девушки, которых мучила эта ситуация,
– резюмировала ведущая.

Своей ошибкой Тодоренко считает, что подвергла осуждению женщин, которые пострадали от рук абьюзеров. Но за свои слова она отвечает и дальше, поскольку была не достаточно компетентна в этой теме.

"Слушайте, я отвечаю за то, что сказала, но не отвечаю за то, что услышали. Более того, я считаю то интервью, тот разговор, тот инцидент исчерпанными. Да, мне важно было достучаться до тех женщин, которые терпят. Но я не имела и не имею никакого права их осуждать. В этом моя ошибка", – добавила Регина Тодоренко.

Кроме этого ведущая добавила, что после буллинга в сети она обращалась к психологам, а свою направленную трактовку мыслей она связывает с тем, что никогда сама не поддавалась насилию. Именно поэтому у нее возник внутренний протест "А почему вы должны это все терпеть?" и тд, неправильно сформулировала и как это попало в "самое сердце проблемы".

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Скандал Регина Тодоренко
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