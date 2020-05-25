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Полуфиналистка "Холостяка" 10 сезон Вика взбудоражила сеть фото в белье

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Вика из проекта "Холостяк-10"
Вика из проекта "Холостяк-10" / Instagram / @svetlanaviktorova_photo

Одна из самых ярких участниц 10 сезона шоу "Холостяк" всегда поражала зрителей своими аппетитными формами. И на этот раз она продемонстрировала не только пышную грудь в роскошных платьях, но и стройную фигуру в спортивном белье.

Во время проекта "Холостяк" 10 сезон девушка из Полтавы неоднократно говорила о несовершенстве своей фигуры, которые умело скрывала за соблазнительными нарядами. Впрочем, теперь можно увидеть, что ей удалось показать такую, которую она давно хотела видеть в зеркале.

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На новой фотографии в инстаграме полуфиналистка шоу позирует в белье Calvin Klein и oversize-куртке из денима. Вика удобно забралась на высокое кресло, закинув одну ногу на другую, и отвела свой взгляд вниз. Свои волосы девушка выровняла и распустила, а на лице сделала нежный макияж.

Больше всего внимание привлекает рельефный пресс участницы проекта, который одобрительно оценили пользователи: "Похудела", "Ваууу, "Какая красивая", "У тебя все будет хорошо", "Ты – самая красивая" и много других комментариев. Впрочем некоторые пользователи заметили фотошоп на ее фото в зоне живота, но такие слова Вика решила не комментировать. Однако она дополнила фото крупным текстом, где рассказала, что ее "жизнь – это как американские горки".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наша жизь как «американские горки» ⠀ Не знаю как у кого, но у меня это так и происходит Считаю себя достаточно добрым человеком и со всего извлекаю позитив, но порой происходит некое опустошение и я закрываюсь в себе(кто меня лично знает – поймут о чём я) ⠀ Я это называю моментом перезагрузки...Порой нужно достать до самого дна, понять истину внутри себя, чтобы стремительно потом попилить в верх️ ⠀ А ещё я верю в судьбу, да-дакак бы это странно для кого-то не звучало))И неспроста в жизни нам даются испытания дабы их преодолеть, научиться быть сильне и бороться со страхами, которые заложены у каждого из нас! Ох уж эта жизнь-интересная штука))) ⠀ А как вы себя настраиваете на позитивную волну? Что для этого делаете, что вам помогает больше всего?) Поделитесь со мной, мне будет очень интересно узнать ваши лайф хаки️

Допис, поширений ??????? (@gala_vikki)

 

Какой была Вика на проекте "Холостяк-10"?

Ранее девушка признавалась, что обычно следит за своей фигурой, но как только выпадает из графика, то весь стресс сказывается на ее лишних килограммах. Но Вика не расстраивается из-за этого и советует найти баланс с собственным телом, полюбить себя и стараться быть лучше с каждым днем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ??????? (@gala_vikki)

 

 

 

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Холостяк 10 сезон смотреть онлайн Новости LifeStyle
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