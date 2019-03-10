Полуголая экс-"ангел" Victoria's Secret похвасталась фигурой на карнавале в Рио

Бразильская супермодель, более известная как "ангел" Victoria's Secret, обнародовала горячие фото с карнавала, который проходил в Рио-де-Жанейро накануне, 9 марта. 34-летняя Изабель Гулар засветила стройную фигуру, надев откровенный наряд.

Бразильянка Изабель Гулар, которая долгое время дефилировала на подиуме в популярном белье от Victoria's Secret и была "ангелом" знаменитой марки, показала поклонникам свое стройное тело. Снимки с феерического празднования, супермодель опубликовала на своей странице в Instagram.

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Для ежегодного карнавала, который проходит Рио-де-Жанейро, бразильская супермодель позволила себе войти в образ, поэтому выбрала яркое и довольно откровенный наряд. Она надела короткие черные шорты, что подчеркивали стройность ее ног, и топ, состоящий из цепочек со стразами. Супермодель с удовольствием позировала перед камерой, раскованно позируя вместе со своей подругой Бруно Маркезини. Она, к слову, пришла на карнавал в полупрозрачной кофте, сквозь которую было видно ее грудь.



Изабель Гулар и ее подруга / Instagram / @izabelgoulart