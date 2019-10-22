Полуобнаженная модель Алина Байкова показала фото на золотом унитазе: 18+

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Алина Байкова
Алина Байкова / www.gettyimages.com

Украинская модель Алина Байкова, которая известна своими смелыми сексуальными фотосессиями, опубликовала откровенное фото на странице в Инстаграме.

Алина Байкова обнажилась на новом фото в сети. 30-летняя украинка, которая длительное время проживает в США, позирует на фотографии в коротком белом топе с открытыми плечами и со спущенным нижним бельем.

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Модель сидит на золотом унитазе, который является арт-объектом, и якобы читает газету The New York Times. "Утро", – лаконично добавила звезда в подписи к эпатажному фото.

В течение первого часа после публикации фотография собрала тысячи лайков и сотни комментариев от подписчиков.

"Только ты могла сделать это фото сексуальным и сумасшедшим", "Провокационная и очень сексапильная", "Красивая", "Зачем?", "После фотки в кепке с украинским гербом именно оно выставить золотой унитаз, не очень", "Это не фото , а просто жесть", – пишут пользователи в сети.

Аліна Байкова
Алина Байкова / Instagram / @alina_baikova

Добавим, предыдущей публикацией девушки были фото, на которых она позирует в синем головном уборе с желтым гербом на нем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alina Baikova (@alina_baikova)

 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Эротика
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