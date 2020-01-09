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Полуобнаженная Зои Кравиц позировала для американского Elle: горячие фото

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Зои Кравиц в февральском номере американского Elle / Фото: Elle

Актриса, звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц снялась обнаженной для февральского выпуска американского Elle. Страстная фотосессия известной актрисы и ее интервью стали истинным украшением глянца. Звезда рассказала о борьбе с булимией, отношениях с Николь Кидман и коллегами.

На обложке журнала Зои позирует в черном платье с глубоким декольте от Энтони Ваккарелло. Этот образ подчеркивает женственность и привлекательность актрисы.

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Зої Кравіц
Зои Кравиц на обложке американского Elle / Фото: Elle

На одной из фотографий Зои позирует в украшении от Sophie Buhai и ожерелье Prada. Также актриса дала интервью изданию, в котором рассказала о булимии. Она страдала от этой болезни после переезда в Майами со своим отцом Ленни Кравицем. Тогда звезде было 11 лет.

Что известно о булимии?
Булимия – патологически повышенное чувство голода, которое сопровождается порой слабостью и болевыми ощущениями в подложечной области. Это состояние иногда сочетается со снижением чувства насыщения, вследствие чего возникает потребность в чрезмерно больших количествах пищи.

Зої Кравіц
Зои Кравиц для журнала Elle / Фото: Elle

Мне не нравилась моя новая школа. Казалось, что я не вписываюсь ни в один коллектив, а вокруг было столько красоты. Я была коренастой, совсем нормального телосложения... Но мне было 15, у меня была удивительно красивая и худенькая мама и папа, который встречался с супермоделью. И я была очень подавленной и чувствовала себя неудобно,
– поделилась воспоминаниями Зои.

Зої Кравіц
Зои Кравиц / Фото: Elle

Актриса боролась с булимией 10 лет: "Теперь я в норме, но слежу за этим. Я никогда не позволю себе забыть эту болезнь".

Во время болезни Кравиц ее отец тайно обручился с Николь Кидман. Позже Николь стала коллегой Зои по сериалу "Большая маленькая ложь". "Я очень сердилась на нее, когда была подростком", – признается Зои. Однако сейчас звезда счастлива, что Николь появилась в ее жизни.

Зої Кравіц
Зои Кравиц на фотосессии для глянца / Фото: Elle

О коллегах по сериалу, среди которых Риз Уизерспун, Лора Дерн и Шейлин Вудли, Кравиц говорит: "Я много научилась в семье "Большой маленькой лжи". Все хотели, чтобы мы конкурировали, но мы прекрасно ладили".

Зої Кравіц,
Зои Кравиц для американского Elle​ / Фото: Elle

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Голливуд Эротика Мода
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