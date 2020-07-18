Певица Настя Каменских часто щеголяет фигурой, над которой так долго работала. Для красной дорожки по случаю 15-летия "Светской жизни" звезда выбрала эпатажный образ. Она соединила полупрозрачный комбинезон с пышной розовой накидкой.

Настя Каменских всегда очень тщательно относилась к своим концертным образам. Похоже, в течение карантина у звезды накопилось немало идей для эффектных появлений, одну из которых она наконец воплотила в жизнь на светской вечеринке украинского шоу-биза. Певица появилась в провокационном комбинезоне, который подчеркнул все ее прелести. Фото она показала в инстаграм-профиле.

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Артистка выбрала облегающий комбинезон черного цвета с прозрачными вставками на ногах и груди. Открытость наряд позволила Насте Каменских показать подтянутые ножки, упругие ягодицы и пышный бюст, который выглядел очень эротично благодаря смелому декольте. Хрупкую талию она также не оставила незамеченной благодаря вставкам с анималистичным принтом.

Эпатажа и без того дерзкому look добавила пышная розовая накидка со шлейфом из легкой ткани. Именно благодаря ей Настю Каменских в сети сравнили с зефиркой. Не менее решительной певица была и при выборе аксессуаров, которые дополнили образ. Волнистые волосы она собрала в высокий хвост, который помог акцентировать на насыщенном макияже и хрупких чертах лица.

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