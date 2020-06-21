Шведская модель, "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск очередной раз похвасталась пикантными формами. Звезда позировала в полупрозрачном платье и похвасталась стройными ногами и грудью.

31-летняя знаменитость знает, как привлечь к себе внимание. Она решила не терять возможности и продемонстрировала стройную и соблазнительную фигуру. Новые фото появились на ее личной странице в инстаграме.

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Звезда мировых подиумов предстала перед камерой в полупрозрачном мини платье. Она надела его на голое тело, чем подчеркнула интимные зоны груди. Совместила сексуальный наряд с белыми босоножками на высоком каблуке. Волосы модель уложила в легкие локоны и с одной стороны украсила прическу заколкой. На лице сделала макияж в естественных оттенках с акцентом на глазах.

Такие фотографии изрядно взбудоражили сеть. Девушка вызвала активные обсуждения не только своим пикантным образом, но и позами. Сначала она сидела на белоснежном диване, а потом эротично прогнула спину на нем и показала обнаженную грудь.



Эльза Хоск в полупрозрачном платье / Instagram / @hoskelsa



Эльза Хоск засветила обнаженную грудь / Instagram / @hoskelsa