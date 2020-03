Поменялись ролями: Дженнифер Лопес сняла танцевальную пародию в Тик-Ток вместе со своим парнем

Знаменитая американская актриса Дженнифер Лопес и ее жених, бывший бейсболист Алекс Родригес, не остаются в стороне популярных трендов. Влюбленные сняли танцевальную пародию в сети Тик-Ток, чем очаровали поклонников.

Дженнифер Лопес следует за всеми технологическими новинками. Она делится с поклонниками фотографиями в инстаграме, а также не обошла вниманием популярную сеть Тик-Ток. На ее аккаунт уже подписаны более 3 миллионов пользователей, актриса получила признание и за рубежом.

Читайте также: Страстная и зажигательная: лучшие видео Насти Каменских в Тик-Ток

На днях Дженнифер опубликовала видео, на котором позирует вместе со своим любимым Алексом Родригесом. Пара приняла участие в челендже Flip the Switch. Его суть заключается в том, что герои ролика танцуют под трек Дрейка Nonstop. На момент, когда звучат слова I just flip the switch выключается свет и персонажи обмениваются одеждой.

На видео видно Дженнифер в синем пиджаке, брюках цвета хаки и темных очках. Алекс грациозно танцует в обтягивающием белом костюме и серьгах-кольцах. Этот ролик стал безумно популярным и набрал уже более чем 32 миллиона просмотров.

К челленджу также присоединились Эмили Ратаковски, Элизабет Уоррен, Кейт Маккиннон и другие.