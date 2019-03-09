Померла 19-річна переможниця конкурсу краси Мiss Teenager Лотте ван дер Зеє: відома причина

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Померла переможниця Мiss Teenager Universe-2017 Лотте ван дер Зеє
Померла переможниця Мiss Teenager Universe-2017 Лотте ван дер Зеє / Instagram / @lotte_zee

Всі західні ЗМІ вибухнули новиною: померла 19-річна переможниця Мiss Teenager Universe-2017 із Нідерландів Лотте ван дер Зеє. Родичі моделі та представники конкурсу краси підтвердили моторошну новину.

Трагедія сталась у середу, 6 березня. Однак у ЗМІ довідались про смерть Лотти ван дер Зеє тільки за 2 дні. Родичі моделі спершу не хотіли привертати увагу до свого горя та провести дівчину в останню путь без розголосу у ЗМІ. Інформацію про трагедію вони сповістили тільки прихильникам Лотти ван дер Зеє.

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Наша перлина пішла від нас в середу, 6 березня, о 22:47. Улюбленої Лотти більше немає з нами. Наші серця розбиті,
– написали у мережі батьки моделі. 

Переможниця конкурсу краси Мiss Teenager Universe-2017 напередодні свого 20-річчя поїхала на відпочинок в Австрію. Раптово після гірськолижного курорту Лотта ван дер Зеє відчула себе погано, після чого в неї стався серцевий напад. 

У мережі дівчини опублікували одне з останніх її фото з Вестендорфа. Там безтурботна красуня позувала на фоні засніжених гір, вбрана у червоний комбінезон та шапку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

За словами батьків Лотти ван дер Зеє, за ніч до трагедії вона разом зі своїми друзями повернулась до Нідерландів, "радісною і без будь-яких скарг на самопочуття". Проте вже на сніданок вона не прийшла. Батьки знайшли модель без свідомості у її кімнаті. Переможниці конкурсу краси надали екстрену медичну допомогу та направили до найближчого шпиталю. Понад тиждень медики боролись за життя 19-річної дівчини. Однак після штучної коми у Лотти ван дер Зеє поступово відмовили всі органи, тому батьки прийняли складне рішення та відключили дівчину від апаратів штучного підтримання життя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

 

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Теги: Конкурс красоты Потери Нидерланды Мода LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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