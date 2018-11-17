Помолился перед убийством: убийца Джонна Леннона раскрыл резонансные подробности

Убийца легендарного британского рок-музыканта Джона Леннона, 63-летний Марк Дэвид Чэпмен рассказал подробности и причины жуткого убийства.

Так, для убийства звезды The Beatles Марк Чепмен использовал экспансивные пули, которые "разворачиваются". По словам убийцы, он беспокоился, чтобы музыкант долго не страдал и умер сразу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Чепмен рассказал, что перед убийством долго думал, стоит ли ему это делать, и даже молился. Он добавил, что совершил это не из-за ненависти, а потому что хотел славы. Марк отметил, что с каждым годом все больше жалеет о содеянном и считает свой поступок глупым.

Я слишком далеко зашел. Я помню, как мне пришла мысль о том, что вот, теперь альбом есть, он поставил на нем автограф, и можно идти домой, однако я не мог пойти домой. Помню, что выбрал специальные пули, чтобы он не страдал слишком долго. Я не чувствовал вражды к Леннону. Я просто хотел прославиться. Я даже молился перед тем, как решиться на убийство. Это была ошибка, я разрабатываю специальные брошюры, посвященные Христу. Они помогают заключенным найти свой путь. Я не сомневаюсь, что Иисус способен изменить твою жизнь, если ты искренне обратишься к нему,

– признался Чепмен.

Напомним, Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке. Когда музыкант подходил к своему дому, Марк Дэвид Чепмен пять раз выстрелил ему в спину. В 1981 году суд приговорил убийцу к пожизненному заключению. На днях стало известно, что 63-летнему Марку Дэвиду Чепмену в десятый раз отказали в досрочном освобождении. Убийца останется в тюрьме еще как минимум два года.