Помолитесь за меня, – Джастин Бибер рассказал поклонникам о борьбе с депрессией

Знаменитый поп-певец Джастин Бибер поделился с поклонниками сложным периодом в его жизни. Несмотря на недавние помолвки и подготовку к свадьбе с Хейли Болдуин, по его словам, он испытывает опустошение и нуждается в молитве.

О депрессии 25-летнего Джастина Бибера заговорили в начале февраля. Однако тогда певец снимался для обложки глянца со своей невестой Хейли Болдуин, поэтому поклонники не заподозрили ничего плохого. Как сообщает издание People, парень действительно проходил месячное лечение и теперь вышел с фанатами на связь.

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Он опубликовал на своей странице в Instagram новое сообщение, в котором рассказал о своем самочувствии и попросил поклонников молиться за него.

Просто хотел держать вас в курсе, ребята. Надеюсь, мое обращение найдет отклик в ваших сердцах. Сейчас я чувствую себя странно, так, будто полностью отключен от внешнего мира. Я не волнуюсь, потому что всегда прихожу в себя после такого. Просто хотел попросить вас протянуть мне руку помощи и помолиться за меня. Бог очень милостив и я верю, что ваши молитвы будут услышаны. Так уж получилось, что сейчас я оказался со своими проблемами сам на сам,

– написал Джастин Бибер.

Стоит отметить, что обратиться к своим поклонникам певец решил под архивным снимком, на котором он предстал вместе с Канье Уэстом и своим менеджером Скутером Брауном.