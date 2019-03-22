Помолвленные Дженнифер Лопес и Алекс Родригес снялись в рекламе очков: яркие фото

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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @jlo

Звездная пара неоднократно сотрудничала с брендом солнцезащитных очков Quay Australia. Однако новая коларборация марки с Дженнифер Лопес и Алексом Родригесом очаровала поклонников эффектными фото и стильными моделями очков.

Недавно стало известно о том, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес выпустят собственную коллекцию солнцезащитных очков совместно с брендом Quay Australia. Однако долго ждать презентацию стильных моделей поклонникам не пришлось. Первые снимки из рекламной съемки 49-летняя бизнесвумен опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото звезды позировали в эффектных нарядах и разных моделях очков: от формы cat-eye в трендовых shield. Что интересно, почти на всех фото будущие супруги позировали вместе, за исключением портретов – для таких снимков им пришлось расставаться.

Так, в одном из своих интервью изданию People Дженнифер Лопес призналась, что они действительно проводят много времени вместе и, работая в коллаборации, они комфортно себя чувствуют.

Все, что мы делаем, мы делаем вместе. Он знает мои мечты, я знаю его мечты, и вместе мы чувствуем себя сильнее ... Мы постоянно поддерживаем друг друга в наших стремлениях и думаем о том, что могли бы сделать вместе,
- прокомментировала звезда совместное времяпрепровождение с будущим мужем Алексом Родригесом.

Дженніфер Лопес та Алекст Родрігес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @jlo

Дженніфер Лопес та Алекс рдорігес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @jlo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений QUAY AUSTRALIA (@quayaustralia)

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Мода Звездные свадьбы Дженнифер Лопес Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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