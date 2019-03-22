Помолвленные Дженнифер Лопес и Алекс Родригес снялись в рекламе очков: яркие фото

Звездная пара неоднократно сотрудничала с брендом солнцезащитных очков Quay Australia. Однако новая коларборация марки с Дженнифер Лопес и Алексом Родригесом очаровала поклонников эффектными фото и стильными моделями очков.

Недавно стало известно о том, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес выпустят собственную коллекцию солнцезащитных очков совместно с брендом Quay Australia. Однако долго ждать презентацию стильных моделей поклонникам не пришлось. Первые снимки из рекламной съемки 49-летняя бизнесвумен опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес впервые вышли в свет после помолвки и скандальных слухов

На фото звезды позировали в эффектных нарядах и разных моделях очков: от формы cat-eye в трендовых shield. Что интересно, почти на всех фото будущие супруги позировали вместе, за исключением портретов – для таких снимков им пришлось расставаться.

Так, в одном из своих интервью изданию People Дженнифер Лопес призналась, что они действительно проводят много времени вместе и, работая в коллаборации, они комфортно себя чувствуют.

Все, что мы делаем, мы делаем вместе. Он знает мои мечты, я знаю его мечты, и вместе мы чувствуем себя сильнее ... Мы постоянно поддерживаем друг друга в наших стремлениях и думаем о том, что могли бы сделать вместе,

- прокомментировала звезда совместное времяпрепровождение с будущим мужем Алексом Родригесом.



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @jlo



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @jlo