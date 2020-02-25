Помощь TVORCHI и победа Go_A: Джамала прокомментировала финал Нацотбора на Евровидение-2020

В минувшую субботу, 22 февраля, состоялся грандиозный финал самого ожидаемого музыкального события года. По результатам голосования победу одержала этногруппа Go_A. Победительница Евровидения-2016 Джамала прокомментировала выступления конкурсантов и призналась, что даже помогала своим фаворитам TVORCHI с вокалом.

Популярная исполнительница, которая вышла на сцену финала Национального отбора на Евровидение-2020 с песней "Сожаления", в прямом эфире программы "Хэппи ранок" высказала собственные впечатления от результатов отбора. Ранее Джамала призналась, что абсолютными фаворитами нынешнего шоу для нее стал коллектив из Тернополя TVORCHI.

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Звезда публично заверила, что готова помочь солисту Джеффри Кенни с вокалом. Она не скрывала, что его пение оставалось нестабильным во время выступления в полуфинале, однако тогда назвала ситуацию не слишком критичной. Джамала рассказала, что группа TVORCHI все же обратилась к ней за советами и даже получила консультацию по скайпу в 23:30. Однако в случае победы музыкантов, она бы взяла на себя ответственность подготовить их к международному конкурсу в Роттердаме.

Я очень проникалась их выступлением. Они написали мне и спросили, у кого могут позаниматься за неделю. Я не знаю таких учителей и сама не преподаю, но я просто предложила проконсультировать их и послушать именно технические проблемы. Джеффри – фармацевт. И когда я говорила ему о дыхании, о том, что надо держать аппарат, он ничего не понимал, потому что он слышал это впервые... Я попыталась придать уверенности,

– рассказала Джамала.

Однако Народная артистка Украины заверила, что живое исполнение представителя на Евровидении-2020 не должно вызывать никаких сомнений. Именно таким она назвала выступление победителей группы Go_A: "Чтобы представлять Украину на Евровидении достойно, участник должен быть как солдат на войне. Должна быть стопроцентная уверенность, а в глазах читаться, о чем эта песня... Они должны доказать и продать свою песню".

По словам Джамалы солистка группы Go_A Екатерина Павленко – девушка-танк, которая видит цель и не замечает никаких препятствий: "Она пела только в зал".

Относительно Khayat звезда подчеркнула, что он стал увереннее на сцене, а его внешность и работа с залом помогла ему завоевать любовь аудитории. Однако певица не может назвать его живое выступление безупречным из-за проблемы с интонацией. Нежная Кruть смогла во второй раз покорить сердце Джамалы, которая оценила ее эксперимент с тем, чтобы сыграть на бандуре стоя, но ей не хватает опыта живых выступлений. Исполнительница отметила, что в финале Национального отбора безупречным вокалом отличились победители группа Go_A и David Axelrod.

Джамала вспомнила, с какими проблемами она столкнулась, когда представляла Украину на Евровидении-2016. Телеканал "СТБ" финансировал лишь половину расходов на подготовку к международному конкурсу и ей пришлось просить помощи у близких: "Когда я поняла, что мне не хватает очень много денег, чтобы сделать так, как мы хотим, я пошла по знакомым. Мне очень многие отказали и это было очень тяжело, я плакала и не понимала, как собрать эту сумму. Но случилось все хорошо и я благодарна всем людям, которые помогли. И я желаю, чтобы у Go_A тоже все получилось".