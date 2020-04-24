Помощница депутата ВР и участница "Холостяка 10" рассказала, были ли у нее романы на работе

22-летняя Ольга Виноградова, которая работает помощницей депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука, дала ответ на самые популярные вопросы поклонников программы "Холостяк". Девушка в частности поделилась, имела ли когда-нибудь романы с мужчинами на работе.

Участница "Холостяка" 10 сезон поделилась на своей инстаграм-странице, что у нее на работе романа не было, впрочем были отношения с мужчиной из ее сферы, с которым она работала, но которые, правда, не переросли в нечто большее.

Жарко Участница "Холостяк-10", которая работает помощницей депутата Мосийчука, снялась в эротической фотосессии 18+

Я долго не решалась на эти отношения только потому, что у меня вся жизнь была табу относительно романов и отношений на работе, поскольку это очень мешает и подрывает авторитет в любом случае. Но мои отношения начались с того, что за мной очень долго ухаживал молодой человек, в которого я в итоге влюбилась. Но через несколько лет это так ни к чему и не привело. После этого опыта скажу с уверенностью, что отношения на работе – запрет!

– прокомментировала Ольга Виноградова.

Кроме этого экс-учасница проекта поделилась, что быть помощницей депутата – нелегко, ведь приходится сталкиваться с различными моментами и ситуациями. "Но я очень люблю то, чем занимаюсь. Для меня это колоссальный опыт, постоянное общение с людьми, которые могут чему-то научить и рядом с которыми ты растешь и развиваешься", – резюмировала девушка.

Напомним, что Ольга Виноградова попала в финальный список из 16 девушек, которые боролись за сердце холостяка в 10 сезоне. Им стал украинский пилот Максим Михайлюк, который работает в США. Девушка покинула проект в 7 выпуске.