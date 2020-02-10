Пон Джун Хо стал лучшим режиссером на Оскаре-2020

Наконец церемония награждения Оскар-2020 подходит к концу. Представители Американской киноакадемии искусства без спешки называют лауреатов в главных номинациях. Так, в категории "Лучшая режиссерская работа" статуэтку получил Пон Джун Хо.

Пятеро мужчин, среди которых Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде"), Тодд Филлипс ("Джокер"), Пон Джун Хо ("Паразиты"), Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Сэм Мендес ("1917") составили друг другу достойную конкуренцию на премии Оскар-2020.

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Однако победу в одной из самых престижных номинаций удалось получить Пону Джун Хо. Южнокорейский режиссер работал над фильмом "Паразиты", который также получил статуэтку за "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший международный полнометражный фильм".

По сюжету, парень Ки Ву вырос в довольно бедной семье. Его родные люди – мама, папа и сестра – собирают картонные коробки для пиццы. Такая работа – их единственный стабильный заработок. Как-то друг Ки Ву "подбрасывает" ему вакасию, рассказывая о поиске репетитора для девочки из богатой семьи. Сообразительный парень решает подделать документы об образовании и спешит получить свою должность. Богатые хозяева дома с радостью принимают отчаянного парня и прислушиваются к каждому его слову. Однако они даже не подозревают, к чему приведут такие доверительные отношения.

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