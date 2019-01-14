Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
Без этих вкусностей не обходится ни один праздничный стол, а как же их любят дети. Кажется, что без них и праздник не является праздником! Начинкой для пончиков может быть роза, вишня, мак, сгущенное молоко и разнообразное варенье домашнего приготовления.
Для приготовления теста на пончики нам нужно:
500 граммовмов муки
20 граммов дрожжей
110 граммов яиц
250 мл молока
70 граммов сахара
50 граммов холодного сливочного масла
1 чайная ложка соли
Пончики с вареным сгущеным молоком
Просеянную муку соединяем с дрожжами, добавляем сахар и соль – тщательно перемешиваем ингредиенты руками. Добавляем предварительно охлажденное масло, нарезанное небольшими кубиками.
Молоко и яйца слегка взбиваем венчиком и вливаем в смесь из муки. Замешивать тесто нужно в течение часа или до эластичности теста. В тесто, во время его замешивания, не нужно добавлять муку – это может сделать его забитым и тяжелым.
Читайте также: Шоколадный фондан – рецепт и советы по приготовлению с видео
Когда тесто становится эластичным и не липнет к рукам, оставляем его "подойти" в теплом месте, предварительно накрыв его полотенцем. Достаточно будет часа времени.
Следующим важным этапом в приготовлении теста является его повторное "поднятие", но уже сформированными шариками на пергаменте, смазанном сливочным маслом, чтобы пончики не прилипали к поверхности.
Оставляем шарики на полтора часа, накрыв их полотенцем. Пампушки должны подняться в три раза.
Рецепт приготовления пончиков на праздники
Для жарки и начинки пампухов нужно:
1 литр подсолнечного масла
сахарная пудра
вареная сгущенка
пергамент для выпекания
бумажные полотенца
В маленькой, но глубокой кастрюле разогреваем подсолнечное масло до 190 градусов.
Если температура будет ниже, пампушки будут впитывать лишнее масло, если выше – будут гореть, серединка при этом не выпечется.
Читайте также: Торт "Пьяная вишня" – рецепт домашней выпечки
Обжариваем пончики, погружая их полностью в кастрюлю с маслом, и выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитать лишнее масло с них.
Посыпаем горячие пончики сахарной пудрой и даем немного остыть.
Начиняем пончики с помощью кондитерского мешочка или шприца.
Фото: Богданна Рыбак