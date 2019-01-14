Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей

Без этих вкусностей не обходится ни один праздничный стол, а как же их любят дети. Кажется, что без них и праздник не является праздником! Начинкой для пончиков может быть роза, вишня, мак, сгущенное молоко и разнообразное варенье домашнего приготовления.

Для приготовления теста на пончики нам нужно:

500 граммовмов муки

20 граммов дрожжей

110 граммов яиц

250 мл молока

70 граммов сахара

50 граммов холодного сливочного масла

1 чайная ложка соли

Пончики с вареным сгущеным молоком

Просеянную муку соединяем с дрожжами, добавляем сахар и соль – тщательно перемешиваем ингредиенты руками. Добавляем предварительно охлажденное масло, нарезанное небольшими кубиками.

Молоко и яйца слегка взбиваем венчиком и вливаем в смесь из муки. Замешивать тесто нужно в течение часа или до эластичности теста. В тесто, во время его замешивания, не нужно добавлять муку – это может сделать его забитым и тяжелым.

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Когда тесто становится эластичным и не липнет к рукам, оставляем его "подойти" в теплом месте, предварительно накрыв его полотенцем. Достаточно будет часа времени.

Следующим важным этапом в приготовлении теста является его повторное "поднятие", но уже сформированными шариками на пергаменте, смазанном сливочным маслом, чтобы пончики не прилипали к поверхности.

Оставляем шарики на полтора часа, накрыв их полотенцем. Пампушки должны подняться в три раза.

Рецепт приготовления пончиков на праздники

Для жарки и начинки пампухов нужно:

1 литр подсолнечного масла

сахарная пудра

вареная сгущенка

пергамент для выпекания

бумажные полотенца

В маленькой, но глубокой кастрюле разогреваем подсолнечное масло до 190 градусов.

Если температура будет ниже, пампушки будут впитывать лишнее масло, если выше – будут гореть, серединка при этом не выпечется.

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Обжариваем пончики, погружая их полностью в кастрюлю с маслом, и выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитать лишнее масло с них.

Посыпаем горячие пончики сахарной пудрой и даем немного остыть.

Начиняем пончики с помощью кондитерского мешочка или шприца.

Фото: Богданна Рыбак