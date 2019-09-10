Поняла, что была мусульманкой всю жизнь, – певица Шинейд О'Коннор о религии и тяжелом прошлом

49 Читати новину українською
Шинейд О'Коннор (Шухада)
Шинейд О'Коннор (Шухада) / www.thesun.ie

52-летняя ирландская певица Шинейд О'Коннор в прошлом имела немало проблем с психическим здоровьем – ее не покидали мысли о суициде и смене религии. Недавно артистка стала гостьей шоу The Late Late Show with James Corden, где извинилась за громкие образы и рассказала, как изменилась ее жизнь после принятия ислама.

Женщина, которая взяла новое имя Шухада, что в переводе с арабского означает "мученица", не только поделилась сокровенным, но и исполнила свой хит конца 1990-х "Nothing Compares 2 U".

Читайте также: Ирландская певица Шинейд О'Коннор приняла ислам и сменила имя: неожиданные подробности

Шинейд О'Коннор на The Late Late Show: видео

В 2018 году артистка после смены веры заявила, что больше не хочет "проводить время с отвратительными белыми людьми". Теперь же она очень жалеет об этих словах и приносит публичные извинения.

Я публиковала эти посты, будучи озлобленной и нездоровой. Они не имеют ничего общего с правдой и не соответствуют моим убеждениям сейчас. Их спровоцировала повсеместная исламофобия. Я хочу извиниться за причиненную боль. Это был один из самых безумных твитов, которые видел Бог,
– заявила Шухада.

На вечернее топ-шоу Шинейд пришла в традиционной мусульманской одежде – с покрытой головой в хиджабе. "Нет никаких правил. Я не в том возрасте, чтобы обязательно носить хиджаб. Я не ношу его потому, что я должна. Я ношу его потому, что мне это нравится. Это просто идентификация себя, как мусульманки", – сразу же объяснила свою позицию певица.

Она добавила, что решила принять ислам, потому что поняла, что была мусульманкой всю жизнь.

Я прочитала вторую главу Корана и поняла, что я дома и что я была мусульманкой всю свою жизнь. Вы можете быть мусульманином, даже не будучи им. Ведь мусульманин – это тот, кто считает, что не следует поклоняться никому, кроме Бога,
– отметила звезда.

Что известно о депрессии Шинейд О'Коннор?
В августе 2018 года Шинейд опубликовала в Facebook видеозапись, в которой призналась в депрессии и суицидальных мыслях. Уже через несколько дней после этого О'Коннор забрали в больницу. Позже в новом интервью звезда рассказала, что ее родная мать Мари О'Коннор держала юную Шинейд в камере пыток и насиловала ее. Через некоторое время после курса лечения певица заявила, что приняла ислам.

blog_ava
Мисс Украина 2019: дата конкурса и фото участников
сегодня
1128
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры Іслам Религия
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кожа, блеск и принты: топ-5 трендов на осень от Tommy Hilfiger
9 сентября 16:01 Кожа, блеск и принты: топ-5 трендов на осень от Tommy Hilfiger
79
Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
9 сентября 14:02 Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы
8971
Топ-модель по-украински 3 сезон: участники шоу и их фото
9 сентября 12:00 Топ-модель по-украински 3 сезон: участники шоу и их фото
1377
"Оно 2": жуткий клоун Пеннивайз возвращается
9 сентября 10:57 "Оно 2": жуткий клоун Пеннивайз возвращается
Юлія Ліпенцева 226
Пятерка голливудских красавиц из Украины: что известно об их секретах успеха
9 сентября 09:32 Пятерка голливудских красавиц из Украины: что известно об их секретах успеха
Анастасія Манюхіна 1880
Новости
Больше новостей
Залиште відгук