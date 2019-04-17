Поп-дива Бритни Спирс планирует завершить музыкальную карьеру, – СМИ

Американская поп-дива Бритни Спирс, которая с легкостью собирает тысячи поклонников на концертах, обдумывает завершение вокальной карьеры. Инсайдеры утверждают, что вскоре звезда может объявить об этом.

Такая неожиданная новость появилась в выпуске Straight Shuter, которую создает светский обозреватель Роб Шутер. Инсайдеры из близкого окружения Бритни Спирс утверждают, что певица хочет полностью отказаться от своей карьеры и больше не выступать с грандиозными шоу.

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Нелегкое решение поп-звезда приняла из-за болезни своего отца Джейми Спирса. Мужчина перенес две сложные операции на кишечнике и едва не умер. Это настолько ошеломило Бритни Спирс, что она вынуждена была обратиться в клинику, где добровольно согласилась пройти курс психической реабилитации. Следовательно, единственной целью для певицы сейчас является возвращение к нормальной жизни, в которой может не быть места для концертов.

Все, что Бритни сейчас может делать – это получать помощь от медиков. Она это понимает, поэтому и проходит реабилитацию в госпитале. Бритни сделает все необходимое, чтобы выздороветь, и если концерты будут преградой для этого, то она откажется от них,

– поделился инсайдер.

Родственники Бритни Спирс поддерживают ее в таком решении. И пока эксперты, которые уже подсчитывают убытки от отмененного тура певицы, говорят о большой ошибке звезды, поклонники засыпали ее страницу сообщениями со словами понимания.

"Окружающие очень поддерживают ее и не думают о том, сколько денег она потеряет. У нее уже больше средств на счетах, чем она когда-либо сможет потратить, и сейчас она в поиске того, что нельзя купить – счастья", – добавил инсайдер.

Сейчас известно, что Бритни Спирс находится в больнице "Рехаб", в Калифорнии. Там артистка пробудет в течение месяца и после этого объявит свое решение о судьбе музыкальной карьеры.