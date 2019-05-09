Поп-культура на устах: потрясающие фото картин, нарисованных на губах

Губы не только для того, чтобы ими шевелить и носить помаду. Для креативной мейк-ап стилистки Райан Келли это еще и полотно для создания настоящих художественных шедевров.

Американка так отточила свои умения визажистки, что на губах может воссоздать сцену из любого фильма. Этим она занимается последние четыре года.

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"Богемская рапсодия" // Райан Келли

Своими работами, которые регулярно выкладывает в Instagram, Келли завоевала расположение почти 80 тысяч подписчиков.



"Фантастические твари и места их обитания" // Райан Келли

Некоторые картины настолько сложны в исполнении и требуют чуть ли не ювелирной филигранности, что художница тратит на подготовительный процесс и непосредственную реализацию идеи до нескольких дней.



Сова из саги о Гарри Поттерн // Райан Келли



"Аквамен" // Райан Келли



Дейнерис Таргариен из "Игры престолов" // Райан Келли

Картины на губах визажистки Райан Келли: смотрите галерею