Поп-культура на устах: потрясающие фото картин, нарисованных на губах
Губы не только для того, чтобы ими шевелить и носить помаду. Для креативной мейк-ап стилистки Райан Келли это еще и полотно для создания настоящих художественных шедевров.
Американка так отточила свои умения визажистки, что на губах может воссоздать сцену из любого фильма. Этим она занимается последние четыре года.
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"Богемская рапсодия" // Райан Келли
Своими работами, которые регулярно выкладывает в Instagram, Келли завоевала расположение почти 80 тысяч подписчиков.
"Фантастические твари и места их обитания" // Райан Келли
Некоторые картины настолько сложны в исполнении и требуют чуть ли не ювелирной филигранности, что художница тратит на подготовительный процесс и непосредственную реализацию идеи до нескольких дней.
Сова из саги о Гарри Поттерн // Райан Келли
"Аквамен" // Райан Келли
Дейнерис Таргариен из "Игры престолов" // Райан Келли
Картины на губах визажистки Райан Келли: смотрите галерею