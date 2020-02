Рэпера Pop Smoke убили в доме при попытке ограбления: подробности

Утром 19 февраля из жизни ушел 20-летний американский рэпер Pop Smoke. Его убили в собственном поместье на Голливудских холмах во время вооруженного нападения. Правоохранители работают над задержанием преступников, однако медикам так и не удалось спасти жизнь исполнителя.

Как сообщает издание TMZ, сегодня, 19 февраля, в 4:30 утра трагически умер рэпер Pop Smoke. Певец был застрелен нападавшими в своем доме в Лос-Анджелесе на Голливудских холмах. Двое неизвестных в масках ворвались в дом 20-летнего исполнителя с целью ограбления.

Мужчины совершили несколько выстрелов, которые оказались несовместимыми с жизнью. Певца экстренно направили в больницу, однако медики констатировали смерть. Пока правоохранителям не удалось установить имена виновников трагедии, однако они активно разыскивают преступников.



Рэпера Pop Smoke убили в собственном доме / Instagram / @realpopsmoke

За свою карьеру Pop Smoke выпустил два полноформатных альбома. Его вторая пластинка "Meet The Woo 2" увидела мир лишь 7 февраля. Его хит "Welcome to the Partу" набрал более 23 миллионов просмотров на ютубе, а кевер-версию сингла записала эпатажная Ники Минаж. Он сотрудничал со многими коллегами по музыкальному жанру и в свои 20 лет сумел завоевать немалую любовь поклонников и уважение звездных коллег

Pop Smoke – Welcome to the Partу: смотрите видео онлайн