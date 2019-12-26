24 канал техно Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar Дизайн покер
more

Попа как у Ким: Настя Каменских показала, как приседает в зале – видео

235 Читати новину українською
Настя Каменских / Instagram / @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских взбудоражила воображение подписчиков в социальных сетях горячим видео, на котором она приседает и тренирует ягодицы в зале.

Новый соблазнительный ролик Настя Каменских, которая часто смело обнажается на фото, опубликовала на своей странице в Инстаграме.

Читайте также: MARUV кардинально сменила имидж: фото

На видео NK приседает в спортивном зале в обтягивающих черных лосинах, топе и в розовых кроссовках. На фоне играет ее хитовая песня "Попа как у Ким".

В подписи Каменских шутку отметила, если кто-то хочет иметь ягодицы, как у Ким Кардашян – надо бежать в зал на тренировку. По ее словам, она никогда не пропускает занятия спортом, несмотря на насыщенный график.

Чувствовать себя в своем идеальном теле очень важно. Именно идеальном для себя, а не для мировых стандартов. Спорт приносит колоссальную радость и прилив энергии. Несмотря на плотный декабрьский график я стараюсь найти время на тренировки,
– добавила жена рэпера и продюсера Потапа.

 

Также в честь католического Рождества Настя Каменских рассказала о важнейших атрибутах для новогодних праздников. По традициям у певицы всегда должен быть главный символ Нового года – елка. "Зажигаешь гирлянду и погружаешься в мир уюта и любви. Всегда вспоминаю, как в детстве мы с родителями развешивали игрушки", – вспомнила звезда.

Настя пытается провести праздники со своей семьей на праздниках, а также обожает дарить подарки.

"Всегда стараюсь найти все самое праздничное и то, что 100% добавит рождественского настроения дома ... В детстве, я очень любила выполнять колядки с родителями и их коллегами из хора им. Веревки. Мы заходили к соседям и пели. Для меня тогда это была нереально важная рождественская миссия", – отметила певица.

 

Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака
сегодня
5120
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Эротика Настя Каменских
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:59 Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака
Квітослава Туз 5120
сегодня 12:58 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 13209
сегодня 12:22 Последнее солнечное затмение в году: как оно повлияет на все знаки зодиака
Квітослава Туз 238
сегодня 10:57 Что подарить парню на Новый год 2020: идеи подарков, которые понравятся любимому
Олена Булан 35006
сегодня 10:24 Не только Джон Сноу: в каких фильмах сыграл актер Кит Харингтон
Анастасія Манюхіна 343
Новости
Больше новостей
Залиште відгук