Попа как у Ким: Настя Каменских показала, как приседает в зале – видео

Украинская певица Настя Каменских взбудоражила воображение подписчиков в социальных сетях горячим видео, на котором она приседает и тренирует ягодицы в зале.

Новый соблазнительный ролик Настя Каменских, которая часто смело обнажается на фото, опубликовала на своей странице в Инстаграме.

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На видео NK приседает в спортивном зале в обтягивающих черных лосинах, топе и в розовых кроссовках. На фоне играет ее хитовая песня "Попа как у Ким".

В подписи Каменских шутку отметила, если кто-то хочет иметь ягодицы, как у Ким Кардашян – надо бежать в зал на тренировку. По ее словам, она никогда не пропускает занятия спортом, несмотря на насыщенный график.

Чувствовать себя в своем идеальном теле очень важно. Именно идеальном для себя, а не для мировых стандартов. Спорт приносит колоссальную радость и прилив энергии. Несмотря на плотный декабрьский график я стараюсь найти время на тренировки,

– добавила жена рэпера и продюсера Потапа.

Также в честь католического Рождества Настя Каменских рассказала о важнейших атрибутах для новогодних праздников. По традициям у певицы всегда должен быть главный символ Нового года – елка. "Зажигаешь гирлянду и погружаешься в мир уюта и любви. Всегда вспоминаю, как в детстве мы с родителями развешивали игрушки", – вспомнила звезда.

Настя пытается провести праздники со своей семьей на праздниках, а также обожает дарить подарки.

"Всегда стараюсь найти все самое праздничное и то, что 100% добавит рождественского настроения дома ... В детстве, я очень любила выполнять колядки с родителями и их коллегами из хора им. Веревки. Мы заходили к соседям и пели. Для меня тогда это была нереально важная рождественская миссия", – отметила певица.

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