"Поплакала и стоп": группа KAZKA представила новую композицию "Випадок?"

Сегодня, 27 декабря, группа KAZKA презентует свой второй студийный альбом NIRVANA. Музыканты представили новый хит с альбома – песню под названием "Випадок?".

Видео с песней "Випадок?" начинается с нарезки архивных кадров, на которых изображена солистка KAZKA Александра Зарецкая.

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В подписи представители группы вспомнили, как изначально обещали рассказывать в песнях искренние истории, быть настоящими, не прятать чувства.

"Ох и влетело нам за это обещание! Но, оглядываясь назад, мы понимаем: история группы "KAZKA" – не случай, не воля капризных звезд. Мы нашли свой голос, нашли своих людей, и о том, что волнует нас, будем петь, пока звучит музыка. А каждого из вас просим верить в свою историю! Все мы талантливые, яркие, разные. Все стоят быть услышанными. И будем, обязательно!" – говорится в видео.

Ранее группа уже представила своих 5 новых хитов с альбома NIRVANA: "Пісня сміливих дівчат", "Палала", "Твоєї крові", "Колишні" и "Грай".

KAZKA – Випадок?: слушайте песню здесь

KAZKA – "Випадок?": слова песни

Що я там знаю?

Нічого. І, без образ:

Дівчинка з вулиць,

Де ліхтарі вмикаються через раз,

Не полетить одразу.

Потрібен час.

Зміни — безкрайня річка.

То ж, казка — випадок?

Де там! Безмежний світ.

Вчу його код, як дитина вчить алфавіт.

Зради з минулого передають привіт,

Але ця ніч — не вічна.

Ранок вже грає на золотій трубі.

Казка — не сон.

Вона завжди була в тобі.

Аі-я-іє,

Починаю історію. Вони казали: "Казка" — це випадок.

Дозволили зірки

Та склався гороскоп.

Ця мрія побудована з вигадок.

Знімай, давай вінок,

Поплакала і стоп!

Та від Дніпра до Калі-Калі-форнії

Шукала я себе, і ось — у формі.

Буде урок: за кожен крок —

Рани від помилок.

Я заслужила свій вінок.

Ті хто не повірив в тебе —

Вже не твої.

Хіба ти випадок не вартий почуттів?

І звикла до образ,

А все одно тремтиш.

Загубиш серце,

але відшукай своїх.

Кохай без зайвих фраз,

І пір'ячком злетиш.

Хіба ти випадок не вартий почуттів?

І звикла до образ,

А все одно тремтиш. [Моя, пташко].

Зламаєш пальці,

але захищай своїх.

Кохай без зайвих фраз,

І пір'ячком злетиш.

Ти пір'ячком злетиш.

Вони казали, що,

про всяк випадок,

Повинна душу я

Заставити в ломбард.

Та без душі співати не знаю як.

До чого тут талант?

У чому тут азарт?

То ж від Дніпра до Калі-Калі-форнії

Співала і мажорні, і мінорні.

Дівчинка-рок, буде урок —

Менше лови зірок.

Я заслужила свій вінок.

Ті хто не повірив в тебе —

Вже не твої.

Хіба ти випадок не вартий почуттів?

І звикла до образ,

А все одно тремтиш.

Загубиш серце, але відшукай своїх.

Кохай без зайвих фраз,

І пір'ячком злетиш.

Хіба ти випадок не вартий почуттів?

І звикла до образ,

А все одно тремтиш.

Моя, пташко.

Зламаєш пальці,

але захищай своїх.

Кохай без зайвих фраз,

І пір'ячком злетиш.

Ти пір'ячком злетиш.