"Поплакала и стоп": группа KAZKA представила новую композицию "Випадок?"
Сегодня, 27 декабря, группа KAZKA презентует свой второй студийный альбом NIRVANA. Музыканты представили новый хит с альбома – песню под названием "Випадок?".
Видео с песней "Випадок?" начинается с нарезки архивных кадров, на которых изображена солистка KAZKA Александра Зарецкая.
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В подписи представители группы вспомнили, как изначально обещали рассказывать в песнях искренние истории, быть настоящими, не прятать чувства.
"Ох и влетело нам за это обещание! Но, оглядываясь назад, мы понимаем: история группы "KAZKA" – не случай, не воля капризных звезд. Мы нашли свой голос, нашли своих людей, и о том, что волнует нас, будем петь, пока звучит музыка. А каждого из вас просим верить в свою историю! Все мы талантливые, яркие, разные. Все стоят быть услышанными. И будем, обязательно!" – говорится в видео.
Ранее группа уже представила своих 5 новых хитов с альбома NIRVANA: "Пісня сміливих дівчат", "Палала", "Твоєї крові", "Колишні" и "Грай".
KAZKA – Випадок?: слушайте песню здесь
KAZKA – "Випадок?": слова песни
Що я там знаю?
Нічого. І, без образ:
Дівчинка з вулиць,
Де ліхтарі вмикаються через раз,
Не полетить одразу.
Потрібен час.
Зміни — безкрайня річка.
То ж, казка — випадок?
Де там! Безмежний світ.
Вчу його код, як дитина вчить алфавіт.
Зради з минулого передають привіт,
Але ця ніч — не вічна.
Ранок вже грає на золотій трубі.
Казка — не сон.
Вона завжди була в тобі.
Аі-я-іє,
Починаю історію. Вони казали: "Казка" — це випадок.
Дозволили зірки
Та склався гороскоп.
Ця мрія побудована з вигадок.
Знімай, давай вінок,
Поплакала і стоп!
Та від Дніпра до Калі-Калі-форнії
Шукала я себе, і ось — у формі.
Буде урок: за кожен крок —
Рани від помилок.
Я заслужила свій вінок.
Ті хто не повірив в тебе —
Вже не твої.
Хіба ти випадок не вартий почуттів?
І звикла до образ,
А все одно тремтиш.
Загубиш серце,
але відшукай своїх.
Кохай без зайвих фраз,
І пір'ячком злетиш.
Хіба ти випадок не вартий почуттів?
І звикла до образ,
А все одно тремтиш. [Моя, пташко].
Зламаєш пальці,
але захищай своїх.
Кохай без зайвих фраз,
І пір'ячком злетиш.
Ти пір'ячком злетиш.
Вони казали, що,
про всяк випадок,
Повинна душу я
Заставити в ломбард.
Та без душі співати не знаю як.
До чого тут талант?
У чому тут азарт?
То ж від Дніпра до Калі-Калі-форнії
Співала і мажорні, і мінорні.
Дівчинка-рок, буде урок —
Менше лови зірок.
Я заслужила свій вінок.
Ті хто не повірив в тебе —
Вже не твої.
Хіба ти випадок не вартий почуттів?
І звикла до образ,
А все одно тремтиш.
Загубиш серце, але відшукай своїх.
Кохай без зайвих фраз,
І пір'ячком злетиш.
Хіба ти випадок не вартий почуттів?
І звикла до образ,
А все одно тремтиш.
Моя, пташко.
Зламаєш пальці,
але захищай своїх.
Кохай без зайвих фраз,
І пір'ячком злетиш.
Ти пір'ячком злетиш.