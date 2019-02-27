Поплавский и Иво Бобул: соцсети предлагают своих кандидатов для участия в Евровидении-2019

Украину на Евровидении-2019 должны представить Михаил Поплавский или Иво Бобул. Об этом шутят пользователи социальных сетей после того, как выступать за страну на конкурсе отказались уже трое участников Нацотбора – MARUV, Freedom Jazz и KAZKA.

Пока Национальная общественная телерадиокомпания размышляет над отказом от участия Украины в Евровидении-2019, интернет-пользователи активно предлагают кандидатуры возможных участников конкурса от Украины. Для этого даже создали в Facebook группу "Иво Бобул, спаси Евровидение" и "Павел Зибров, спаси Евровидение".

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Кроме музыкантов, среди предложенных кандидатов есть и политики: вице-премьер Вячеслав Кириленко, спикер парламента Андрей Парубий, а также журналист Роман Скрыпин, который провел скандальное интервью с участницами Нацотбора ANNA MARIA.

Європа буде шокована, а для Євробачення це саме те https://t.co/EaqQr9e0CR — Vlad (@Vlad04351402) 27 февраля 2019 г.

А тем временем, Михал Михалыч Поплавский сидит на берегу и ждёт, когда мимо проплывут все участники Евровидения. — Юрий Чевордов (@chevordov) 27 февраля 2019 г.

Є!!! Є в мене кандидат на Євробачення: Олег Винник! Як вам розрив Європи? На шмаття, на ганчірочки ті трусики!!! — Віктор Яровий (@laguna_ua) 26 февраля 2019 г.

Почему возник скандал вокруг Нацотбора на Евровидение-2019?

В финале Нацотбора на Евровидение-2019 победила певица MARUV (Анна Корсун). После этого ее начали остро критиковать за гастроли в России, нечеткие ответы о войне на Донбассе и известие о том, что права на ее песню Siren Song принадлежат российской компании Warner Music Russia.



После победы MARUV в Нацотбора она должна была подписать договор об участии в Евровидении-2019 из Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. Однако после длительных переговоров стороны так и не подписали соглашение, сославшись на ряд причин. MARUV сказала, что "не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции политиков".



По правилам конкурса, после отказа MARUV Украину на Евровидении-2019 должен представить музыкальный коллектив Freedom Jazz, который занял второе место в финале Нацотбора. Однако группа отказалась от этого, а впоследствии отказалось и трио KAZKA.