В необычный для всех период карантина, как никогда нужно следить за своим здоровьем. Здоровое питание и полноценный рацион является неотъемлемой частью хорошего самочувствия. Чтобы разнообразит ваши приемы пищи и обогатиться витаминами, предлагаем рецепты вкусных и полезных полосе.

Сайт "Кулинарная академия" раскрывает несколько секретов приготовления идеального полосе. Во-первых, нужно использовать зелень. Мята, петрушка, шалфей, тимьян, розмарин, шпинат: листья и травы – полезный ингредиент, который стоит просто добавить и слегка взбить.

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Во-вторых, важно подобрать ингредиенты для вкуса и отдельно – для текстуры. Манго, ягоды, яблоко, груша дадут отличную сочность и кислуватость, а бананы или авокадо – кремовую гладкость. Также всегда можно добавить кусочек корня имбиря, сок лимона или лайма.

В-третьих, не увлекайтесь смешиванием всего подряд. Фрукты или ягоды плюс зелень или имбирь, или овощи плюс зелень – хорошие решения. Смешивать укроп, брокколи, киви и клубнику в одном стакане точно не нужно.

Рецепты вкусных смузи

Клубника + банан

Ингредиенты:



1/2 банана

4-6 замороженных ягод клубники (или свежих)

1/2 ст. нежирного йогурта без добавок

1/2 или 1 ст. апельсинового сока

1 ст. л. семена льна

В блендере сначала смешайте банан, ягоды, йогурт и апельсиновый сок. Добавьте семена льна и снова перемешайте. Разлейте по стаканам и подавайте.



Рецепт клубнично-бананового смузи

Морковь + абрикос

Ингредиенты:



6 шт. абрикоса (без косточек, ломтиками)

175 г. манго, ломтиками

300 мл. морковного сока

2 ст. л. меда

Смешайте все ингредиенты в блендере до консистенции смузи и сразу же подавайте.



Рецепт морковно-абрикосового смузи

Молоко + клубника + ростки пшеницы

Ингредиенты:



1 ст. нежирного молока или кефира

4 ст. л. нежирного йогурта без добавок

3-5 ягод клубники

2 ч. л. пшеничных ростков

2 ч. л. дикого меда

Смешайте все ингредиенты в блендере до консистенции смузи и сразу же подавайте.



Рецепт смузи с ростками пшеницы