Попробуй лето: секреты приготовления полезных смузи
В необычный для всех период карантина, как никогда нужно следить за своим здоровьем. Здоровое питание и полноценный рацион является неотъемлемой частью хорошего самочувствия. Чтобы разнообразит ваши приемы пищи и обогатиться витаминами, предлагаем рецепты вкусных и полезных полосе.
Сайт "Кулинарная академия" раскрывает несколько секретов приготовления идеального полосе. Во-первых, нужно использовать зелень. Мята, петрушка, шалфей, тимьян, розмарин, шпинат: листья и травы – полезный ингредиент, который стоит просто добавить и слегка взбить.
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Во-вторых, важно подобрать ингредиенты для вкуса и отдельно – для текстуры. Манго, ягоды, яблоко, груша дадут отличную сочность и кислуватость, а бананы или авокадо – кремовую гладкость. Также всегда можно добавить кусочек корня имбиря, сок лимона или лайма.
В-третьих, не увлекайтесь смешиванием всего подряд. Фрукты или ягоды плюс зелень или имбирь, или овощи плюс зелень – хорошие решения. Смешивать укроп, брокколи, киви и клубнику в одном стакане точно не нужно.
Рецепты вкусных смузи
Клубника + банан
Ингредиенты:
1/2 банана
4-6 замороженных ягод клубники (или свежих)
1/2 ст. нежирного йогурта без добавок
1/2 или 1 ст. апельсинового сока
1 ст. л. семена льна
В блендере сначала смешайте банан, ягоды, йогурт и апельсиновый сок. Добавьте семена льна и снова перемешайте. Разлейте по стаканам и подавайте.
Рецепт клубнично-бананового смузи
Морковь + абрикос
Ингредиенты:
6 шт. абрикоса (без косточек, ломтиками)
175 г. манго, ломтиками
300 мл. морковного сока
2 ст. л. меда
Смешайте все ингредиенты в блендере до консистенции смузи и сразу же подавайте.
Рецепт морковно-абрикосового смузи
Молоко + клубника + ростки пшеницы
Ингредиенты:
1 ст. нежирного молока или кефира
4 ст. л. нежирного йогурта без добавок
3-5 ягод клубники
2 ч. л. пшеничных ростков
2 ч. л. дикого меда
Смешайте все ингредиенты в блендере до консистенции смузи и сразу же подавайте.
Рецепт смузи с ростками пшеницы