Популярная британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли учит стилю своих подписчиков

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Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи Хантингтон-Уайтли / Instagram / @badgalriri

Невероятная модель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала свою фирменную подборку стильных образов, которые можно надевать на работу, прогулку и даже на светские мероприятия.

На этот раз outlooks были для осеннего сезона. Женщина мастерски продемонстрировала, как из обычных классических вещей можно создать элегантные образы. Сдержанные цвета, стильные аксессуары и ее фирменное зеркало – основа ее модной рубрики. Пост модели уже собрал больше, чем 300 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев, среди которых – слова восхищения от ведущих моделей и стилистов фэшн-индустрии: Абби Кланси, Лауры Ким, Эшли Грэхем и Хлои Бартоли.

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Стоит вспомнить, что стилем Рози Гантингтон-Уайтли восхищаются уже не впервые. В журнале Glamour писали, что:

Никто не сможет так носить белую рубашку и джинсы, как Роузи... Экспериментальная мода – это не о нашей героине, она всегда выбирает классику. Рози знает, как подать себя, она королева повседневного стиля,
– говорилось в издании.

Интересный факт: Рози Хантингтон-Уайтли считают самой успешной моделью Victoria's Secret. Но даже после того, как она покинула "ангельский" коллектив, ее карьера не закончилась. Возможно, теперь она претендует на роль "иконы стиля"?

Чтобы увидеть все фото, нажимайте на стрелки "вправо" и "влево":

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fall looks Gifted items @jimmychoo @oneteaspoon_ @thebazilika @frame

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

 

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Теги: Мода LifeStyle Стиль и мода Роузи Хантингтон-Уайтли
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