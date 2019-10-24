Популярная британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли учит стилю своих подписчиков

Невероятная модель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала свою фирменную подборку стильных образов, которые можно надевать на работу, прогулку и даже на светские мероприятия.

На этот раз outlooks были для осеннего сезона. Женщина мастерски продемонстрировала, как из обычных классических вещей можно создать элегантные образы. Сдержанные цвета, стильные аксессуары и ее фирменное зеркало – основа ее модной рубрики. Пост модели уже собрал больше, чем 300 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев, среди которых – слова восхищения от ведущих моделей и стилистов фэшн-индустрии: Абби Кланси, Лауры Ким, Эшли Грэхем и Хлои Бартоли.

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Стоит вспомнить, что стилем Рози Гантингтон-Уайтли восхищаются уже не впервые. В журнале Glamour писали, что:

Никто не сможет так носить белую рубашку и джинсы, как Роузи... Экспериментальная мода – это не о нашей героине, она всегда выбирает классику. Рози знает, как подать себя, она королева повседневного стиля,

– говорилось в издании.

Интересный факт: Рози Хантингтон-Уайтли считают самой успешной моделью Victoria's Secret. Но даже после того, как она покинула "ангельский" коллектив, ее карьера не закончилась. Возможно, теперь она претендует на роль "иконы стиля"?

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