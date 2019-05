Популярного YouTube-блогера приговорили к 10 годам тюрьмы

Американскую звезду YouTube и певца Остина Джонса приговорили к 10 годам тюрьмы. Он требовал у несовершеннолетних девушек присылать ему ролики с сексуальным содержанием.

По информации издания CNN, Джонс указывал девушкам, как вести себя перед камерой, чтобы угодить ему.

Читайте также: Хайден Панеттьери стала жертвой избиения: резонансные детали

Арестовали блогера еще в 2017 году и обвинили сразу по нескольким пунктам – производство и распространение детской порнографии.

В феврале стало известно, что парень заманил 14-летних девушек снять откровенные видео со своим участием в качестве доказательства настоящей привязанности.

"Производство и распространение детской порнографии является чрезвычайно серьезным преступлением, которое угрожает безопасности наших детей и общин. Действия Джонса отняли у его жертв и их семей то, что они никогда не смогут вернуть", – отметила помощница прокурора США Кэтрин Нефф Уэлш.

Песня My Chemical Romance в исполнении Остина Джонса на YouTube:

Что известно об Остине Джонсе?​Остин Джонс создал блог на YouTubе в 2007 году. Там парень публиковал свои каверы на песни известных музыкантов, в частности, My Chemical Romance, Panic! At the Disco и Fall Out Boy. На его канал подписаны полмиллиона человек. Последний ролик, который блоггер опубликовал перед арестом, набрал более пяти миллионов просмотров.