Популярного YouTube-блогера приговорили к 10 годам тюрьмы

291 Читати новину українською
Остин Джонс
Остин Джонс / Фото из открытых источников

Американскую звезду YouTube и певца Остина Джонса приговорили к 10 годам тюрьмы. Он требовал у несовершеннолетних девушек присылать ему ролики с сексуальным содержанием.

По информации издания CNN, Джонс указывал девушкам, как вести себя перед камерой, чтобы угодить ему.

Читайте также: Хайден Панеттьери стала жертвой избиения: резонансные детали

Арестовали блогера еще в 2017 году и обвинили сразу по нескольким пунктам – производство и распространение детской порнографии.

В феврале стало известно, что парень заманил 14-летних девушек снять откровенные видео со своим участием в качестве доказательства настоящей привязанности.

"Производство и распространение детской порнографии является чрезвычайно серьезным преступлением, которое угрожает безопасности наших детей и общин. Действия Джонса отняли у его жертв и их семей то, что они никогда не смогут вернуть", – отметила помощница прокурора США Кэтрин Нефф Уэлш.

Песня My Chemical Romance в исполнении Остина Джонса на YouTube:

Что известно об Остине Джонсе?​Остин Джонс создал блог на YouTubе в 2007 году. Там парень публиковал свои каверы на песни известных музыкантов, в частности, My Chemical Romance, Panic! At the Disco и Fall Out Boy. На его канал подписаны полмиллиона человек. Последний ролик, который блоггер опубликовал перед арестом, набрал более пяти миллионов просмотров.

blog_ava
Гороскоп на 5 мая для всех знаков зодиака
сегодня
1433
Теги: LifeStyle Полиция СІЗО Дети и несовершеннолетние Новости США YouTube
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
4 мая 10:02 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
Юлія Михайлова 12177
Чанки, мюли или сабо: как хорошо вы знаете разновидности женской обуви – инфографика
3 мая 20:22 Чанки, мюли или сабо: как хорошо вы знаете разновидности женской обуви – инфографика
203
Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
3 мая 20:00 Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
Уляна Корицька 1849
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 3-5 мая
3 мая 17:40 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 3-5 мая
113
Испорченная корона: скандальные браки и громкие разводы в королевской семье Великобритании
3 мая 14:10 Испорченная корона: скандальные браки и громкие разводы в королевской семье Великобритании
Марта Вересюк 729
Новости
Больше новостей
Залиште відгук