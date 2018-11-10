Популярного рэпера Канье Уэста едва не застрелили, – СМИ

274 Читати новину українською
Канье Уэст и Ким Кардашян
Канье Уэст и Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Американский рэпер Канье Уэст едва не стал жертвой выстрелов, когда записывал видеоклип с исполнителем Takashi в Беверли-Хиллз. По словам очевидцев, злоумышленники сделали восемь выстрелов, один из которых попал в окно спальни.

Об этом сообщается на TMZ.

По словам журналистов, муж Ким Кардашян Канье Уэст, его напарник и съемочная группа не пострадали. На место происшествия прибыла полиция и после выяснения деталей рэперы покинули особняк, в котором снимали видеоклип. Стоит добавить, что Уэст и Takashi специально сняли дом для съемок ролика на одну из песен нового альбома последнего рэпера.

Читайте также: Канье Уэсту советовали не встречаться с Ким Кардашян: неожиданное признание звезды


Takashi (в центре) и Канье Уэст (справа)

Что интересно, на съемках видеоработы должна была присутствовать хип-хоп исполнительница Ники Минаж, однако ее в доме не было. В полиции предполагают, что стрельба велась из автомобиля возле дома.

Теги: Криминальные новости LifeStyle Музыка Канье Вест
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
13 сентября 16:14 Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
164
Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
13 сентября 15:53 Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
290
Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
13 сентября 15:26 Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
616
Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
13 сентября 16:51 Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
119
Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
13 сентября 17:14 Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
92
Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
13 сентября 17:39 Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
757
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук