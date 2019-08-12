Популярные мировые десерты: проверьте свои знания классических сладостей

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Популярные мировые десерты
Популярные мировые десерты / Богданна Рыбак

Сладенького хочется всегда! Тарт, Шу, Наполеон, Баноффи пай... перечислять любимые десерты можно еще долго. Каждая страна богата своими традиционными классическими десертами и изысканными презентациями, которые являются их визитными карточками.

Если какой-то из десертов из нашего теста окажется вам незнакомым – быстренько направляйтесь в ближайший ресторан или кондитерскую и попробуйте его! А еще лучше, приготовьте его дома и удивите вашу семью изысканным вкусом и презентацией.

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Проверьте, много ли вы знаете классических десертов и их рецептур:

 

 

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Автор: Богданна Рыбак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Публикации Тесты Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
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