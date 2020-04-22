Популярные сериалы, которые идеально подойдут для карантинного вечера

Если киноленты не могут вас поразить, стоит перейти к сериалам, которые уже успели покорить весь мир. На помощь пришла фэшн-фотограф Соня Плакидюк, которая посоветовала 3 телепроекта для просмотра.

Карантин дал возможность многим украинцам сделать то, на что в обыденном ритме жизни не хватало времени. Изучение английского, занятия спортом или кулинария – здесь уже выбор был немалым. Однако, пожалуй, каждый человек на самоизоляции просмотрел фильмы и сериалы, которые каждый раз откладывались на потом. Исключением не стала Соня Плакидюк, которая поделилась собственной подборкой с "Новым каналом".

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Успешные сериалы, которые точно не разочаруют



"Корона"

В центре сюжета сериала "Корона" – британская королева Елизавета II и ее родственники. За дверями дворца представители монархии живут обычной жизнью, имеют свои недоразумения, переживания или радости, которыми не хотят делиться с общественностью. Кроме этого, сериал стал самым дорогим проектом стримингового сервиса Netflix, поэтому зрители смогут в деталях ощутить атмосферу середины и конца ХХ века.

"Я не только люблю этот сериал, но и читаю о королевской семье, развлекаюсь так. Кажется, уже знаю о них все – кто с кем спал, кто с кем романы крутил, кто когда попал в немилость к королеве. Читаешь о них и думаешь: "Да разве у меня проблемы? Вот у принцессы Дианы были проблемы", – поделилась Соня Плакидюк.

Смотрите трейлер к 1 сезону сериала "Корона": видео

"Удивительная миссис Мейзел"

Комедийно-драматический сериал расскажет историю обычной домохозяйки Мириам Мейзел. Она по-своему переживает развод с мужем-предателем.

"Сериал о миссис Мейзел – один из моих любимых. На карантине я смотрю его каждый день и хохочу в голос. Очень рекомендую для поднятия настроения", – рассказала Соня Плакидюк.

Смотрите трейлер к 3 сезону сериала "Удивительная миссис Мейзел": видео

"Почему женщины убивают"

"Если вам нравится сериал "Отчаянные домохозяйки", обязательно обратите внимание и на этот проект. Его создателем также является Марк Черри, а в некоторых персонажах вы узнаете любимых героинь. А расскажет "Почему женщины убивают" о событиях, которые в разное время привели к убийствам после того, как женщины узнают об измене своих мужей", – отметила она.

Смотрите трейлер к сериалу "Почему женщины убивают": видео