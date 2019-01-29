Популярный бренд Zara изменил свой логотип: фотофакт

Знаменитый масс-маркет Zara, который имеет чрезвычайно большую популярность как в Украине, так и за ее пределами, решил поэкспериментировать с логотипом. Бренд представил новую надпись, что удивила сеть.

Логотип дизайнеры представили на официальном сайте Zara и на страницах в социальных сетях. Согласно фото, между буквами названия бренда забрали лишние пробелы. Изменили и сам шрифт надписи Zara.

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Известно, что предыдущий логотип был создан в 2011 году. Теперь же его редизайном занималась компания Baron & Baron, известная благодаря сотрудничеству с популярными марками – Dior, Gucci, Louis Vuitton, Givenchy.

Логотип бренда Zara: 2011 и 2019 года/ Underconsideration

Новый логотип уже украшает все официальные страницы испанского масс-маркета Zara. Кроме этого, надпись использовали в новой коллекции одежды.

Реакция соцсетей на смену логотипа Zara

Однако в сети такое изменение вызвало немало забавных сообщений. Поклонники испанского масс-маркета отметили, что при покупке одежды думали, что им продали не брендовую одежду Zara. Остроумные пользователи еще и создали собственное видение логотипа, что рассмешило сеть.



Пользователи сети показали свое видение на логотип Zara / Twitter / @jimmygunawanapp

The new Zara logo looks like its alphabets are trying to fit in a Mumbai local pic.twitter.com/AuwV2PN72K — Abdus Samad عبد الصمد (@bufoting) 27 січня 2019 р.