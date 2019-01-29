Популярный бренд Zara изменил свой логотип: фотофакт

91 Читати новину українською
ZARA изменила свой логотип в 2019 - фото нового логотипа ZARA
Бренд Zara изменил свой логотип / london-moda.com

Знаменитый масс-маркет Zara, который имеет чрезвычайно большую популярность как в Украине, так и за ее пределами, решил поэкспериментировать с логотипом. Бренд представил новую надпись, что удивила сеть.

Логотип дизайнеры представили на официальном сайте Zara и на страницах в социальных сетях. Согласно фото, между буквами названия бренда забрали лишние пробелы. Изменили и сам шрифт надписи Zara.

Читайте также: Zara: история успеха мирового бренда

Известно, что предыдущий логотип был создан в 2011 году. Теперь же его редизайном занималась компания Baron & Baron, известная благодаря сотрудничеству с популярными марками – Dior, Gucci, Louis Vuitton, Givenchy.

Логотип бренду Zara: 2011 та 2019 року

Логотип бренда Zara: 2011 и 2019 года/ Underconsideration

Новый логотип уже украшает все официальные страницы испанского масс-маркета Zara. Кроме этого, надпись использовали в новой коллекции одежды.

Реакция соцсетей на смену логотипа Zara

Однако в сети такое изменение вызвало немало забавных сообщений. Поклонники испанского масс-маркета отметили, что при покупке одежды думали, что им продали не брендовую одежду Zara. Остроумные пользователи еще и создали собственное видение логотипа, что рассмешило сеть.

Користувачі мережі показали власне бачення на логотип Zara
Пользователи сети показали свое видение на логотип Zara / Twitter / @jimmygunawanapp

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
сегодня 11:22 Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
Юлія Девда 132
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
26 января 13:30 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
715
Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
25 января 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
Наталя Боднар 525
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
25 января 19:00 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 632
Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
25 января 17:01 Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
871
"Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
25 января 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
Юлія Девда 878
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук