Популярный бренд Zara изменил свой логотип: фотофакт
Знаменитый масс-маркет Zara, который имеет чрезвычайно большую популярность как в Украине, так и за ее пределами, решил поэкспериментировать с логотипом. Бренд представил новую надпись, что удивила сеть.
Логотип дизайнеры представили на официальном сайте Zara и на страницах в социальных сетях. Согласно фото, между буквами названия бренда забрали лишние пробелы. Изменили и сам шрифт надписи Zara.
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Известно, что предыдущий логотип был создан в 2011 году. Теперь же его редизайном занималась компания Baron & Baron, известная благодаря сотрудничеству с популярными марками – Dior, Gucci, Louis Vuitton, Givenchy.
Логотип бренда Zara: 2011 и 2019 года/ Underconsideration
Новый логотип уже украшает все официальные страницы испанского масс-маркета Zara. Кроме этого, надпись использовали в новой коллекции одежды.
Реакция соцсетей на смену логотипа Zara
Однако в сети такое изменение вызвало немало забавных сообщений. Поклонники испанского масс-маркета отметили, что при покупке одежды думали, что им продали не брендовую одежду Zara. Остроумные пользователи еще и создали собственное видение логотипа, что рассмешило сеть.
Пользователи сети показали свое видение на логотип Zara / Twitter / @jimmygunawanapp
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