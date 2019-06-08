Популярный хит "Охрана, отмєна" Jerry Heil перепела гуцульская певица: забавная пародия

Громкая песня, которая взорвала все украинские музыкальные сервисы и одна из немногих в Украине, которая достигла отметки более, чем 5 миллионов просмотров на YouTube, стала настоящим трендом в сети. На нее уже создано немало каверов, среди которых – и перепев гуцульской певицы Бабы Доцьки.

На официальном YouTube-канале женщина с именем Баба Доцька выложила смешную пародию на песню блогера Jerry Heil с собственной адаптацией под названием "Кохана".

Читайте также: Охрана, отмєна и Пушка: как певицы Jerry Heil и Alyona Alyona взорвали украинский YouTube

Життє – то не проста штука. Ніколи не знаєш, хто стане на заваді твоєму щістю. Любіт один другого. P.S. Йой, Іване, я сі з тебе не сподівала,

– говорится в заметке к смешному видеоролику.

На нем женщина надела гуцульский строй и ела местные блюда – консервированные огурцы, свежие овощами и запивала самогонкой (сивухой). В песне женщина рассказывает об измене любимого Ивана, которого она застукала с другой женщиной. Поэтому она пьет в одиночку и примеряет к голове рога оленя, которые перед этим тщательно вытирала.

Баба Доцька – Кохана: смотрите пародию на Jerry Heil – Охрана, отмєна:

Сейчас пародия на песню "Охрана, отмєна" набрала более 11 тысяч просмотров с момента публикации – 5 июня. Стоит добавить, что число просмотров оригинального хита Jerry Heil достигает отметки 5,2 миллионов.

Jerry Heil – Охрана, Отмєна: смотрите видео онлайн