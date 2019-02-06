Популярный сериал "Американская семейка" объявил о закрытии проекта

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Cериал "Американская семейка" объявил о закрытии проекта
Cериал "Американская семейка" объявил о закрытии проекта / abc.go.com

Известный американский ситком (Modern Family), который выходит на телеэкраны с 2009 года, сообщил своим фанатам досадную новость. Компания ABC выпустит еще один сезон, который будет 11-м по счету, но после этого закроет телепроект навсегда.

Американский сериал транслировался более десяти лет и получил большое количество наград, в частности, премию Эмми в категориях "Лучший комедийный сериал", "Лучшая мужская роль второго плана" и "Лучший сценарий".

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"Будет сложно прощаться. Люблю мою семью", – заявил актер сериала Джесси Тайлер Фергюсон на сайте издания CNN.

Стоит добавить, что в 2016 году звезда сериала, колумбийская актриса София Вергара стала наиболее высокооплачиваемой актрисой телевидения. В сериале также достигли значительного успеха такие актеры, как Ариэль Винтер, Сара Хайланд, Джули Боуэн, Нолан Гулд и многие другие.

Cеріал
Cериал "Американская семейка" объявил о закрытии проекта/ABC

Что известно о сериале "Американская семейка"?
Американский ситком рассказывает про три совершенно разные американские семьи, которые связаны между собой кровными связями. Авторами сценария являются Кристофер Ллойд и Стивен Левитан. Первая серия первого сезона "Американской семейки" появилась на телеканале ABC 23 сентября 2009 года.

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Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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