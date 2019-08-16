Пора отпустить: Майли Сайрус выпустила трогательную песню после расставания с Лиамом Хемсвортом

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Майли Сайрус
Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus

После официального заявления о распаде звездной пары Майли Сайрус поймали на поцелуях с девушкой. Тем не менее, через несколько дней после расставания певица выпустила эмоциональную песню, которую, как фанаты подозревают, она посвятила своему экс-возлюбленному Хемсворту.

Слухи о расставании Майли Сайрус и Лиама Хемсфорта взорвали сеть в воскресенье, 11 августа. Сразу есть после этого певицу заметили на отдыхе с разведенной девушкой. Однако, как сообщают СМИ, официально разводиться 26-летняя звезда со своим мужем не желает. Более того, после их раскола она выпустила песню, слова в которой свидетельствуют о тяжелом расставании.

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Новая песня под названием Slide Away появилась на YouTube-канале певицы. Клип Майли Сайрус пока не представила, поэтому для главного изображения она выбрала фото, на котором бутылка из-под алкоголя тонет в воде, а рядом с ней много пустых контейнеров и таблеток. Трек Майли Сайрус начинается с откровенного рассказа о том, как когда-то она была счастлива.

Когда-то это был рай, когда я была очарована. Я думаю, что буду скучать по этим огням гавани, но пришло время отпустить (Once upon it was paradise, once upon a time I was paralyzed. I think I'm gonna missthese harbor lights. But it's time to let it go, – LifeStyle 24),
– поет в песне Slide Away Майли Сайрус.

Слушать песню Майли Сайрус Slide Away: аудиозапись

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные разводы Майли Сайрус Музыка
Источник: LifeStyle 24
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